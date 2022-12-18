Автобус сгорел практически полностью Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

На трассе между Екатеринбургом и Североуральском загорелся пассажирский автобус, однако люди успели эвакуироваться до полного распространения огня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 09:45 19 декабря в экстренные службы поступило сообщение о возгорании транспортного средства на 108 километре автодороги Екатеринбург-Североуральск», — рассказали в пресс-службе. На месте происшествия спасатели обнаружили, что на площади 30 м. кв. горит рейсовый пассажирский автобус.

24 пассажира, находившихся в момент возгорания в автобусе, эвакуировались самостоятельно, обошлось без пострадавших. Загоревшийся автобус оперативно потушили, а людей отправили к месту назначения попутным транспортом. «К ликвидации возгорания привлекались две единицы пожарной техники и семь человек личного состава. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели», — сообщили в ведомстве.