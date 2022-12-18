18 декабря 2022

ЗАГСы Челябинска перейдут на особый режим работы в новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Казачья свадьба. Тюмень, свадьба, свадебные кольца
В новогодние праздники в Челябинске будут работать только три отдела ЗАГС Фото:

Отделы ЗАГС в Челябинске перейдут на особый режим работы в новогодние каникулы. Согласно распоряжению главы города Наталии Котовой, опубликованному на официальном сайте мэрии, заключить брак в праздники челябинцы смогут только 3, 6 и 8 января.

«Ленинский отдел ЗАГСа будет работать только 3 января, Советский отдел — 6 января, а Металлургический 8. Во всех отделах прием граждан будет осуществляться с с 8:30 до 12 часов и с 14 часов до 17», — говорится в распоряжении.

В Курчатовском, Тракторозаводском и Центральном отделах приема в новогодние праздники не будет. Все праздничные дни считаются нерабочими.

Ранее ЗАГСы меняли режим совей работы из-за частичной мобилизации, которая проходила в России с 21 сентября по 28 октября. Тогда отделения без очереди принимали пары, в которых мужчина был призван на военную службу.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.

Отделы ЗАГС в Челябинске перейдут на особый режим работы в новогодние каникулы. Согласно распоряжению главы города Наталии Котовой, опубликованному на официальном сайте мэрии, заключить брак в праздники челябинцы смогут только 3, 6 и 8 января. «Ленинский отдел ЗАГСа будет работать только 3 января, Советский отдел — 6 января, а Металлургический 8. Во всех отделах прием граждан будет осуществляться с с 8:30 до 12 часов и с 14 часов до 17», — говорится в распоряжении. В Курчатовском, Тракторозаводском и Центральном отделах приема в новогодние праздники не будет. Все праздничные дни считаются нерабочими. Ранее ЗАГСы меняли режим совей работы из-за частичной мобилизации, которая проходила в России с 21 сентября по 28 октября. Тогда отделения без очереди принимали пары, в которых мужчина был призван на военную службу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...