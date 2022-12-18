ЗАГСы Челябинска перейдут на особый режим работы в новогодние праздники

Отделы ЗАГС в Челябинске перейдут на особый режим работы в новогодние каникулы. Согласно распоряжению главы города Наталии Котовой, опубликованному на официальном сайте мэрии, заключить брак в праздники челябинцы смогут только 3, 6 и 8 января.
«Ленинский отдел ЗАГСа будет работать только 3 января, Советский отдел — 6 января, а Металлургический 8. Во всех отделах прием граждан будет осуществляться с с 8:30 до 12 часов и с 14 часов до 17», — говорится в распоряжении.
В Курчатовском, Тракторозаводском и Центральном отделах приема в новогодние праздники не будет. Все праздничные дни считаются нерабочими.
Ранее ЗАГСы меняли режим совей работы из-за частичной мобилизации, которая проходила в России с 21 сентября по 28 октября. Тогда отделения без очереди принимали пары, в которых мужчина был призван на военную службу.
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