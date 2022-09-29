ЗАГСы Челябинска перешли на особый режим работы из-за мобилизации

Работа по понедельникам будет вестись по графику дежурств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В ЗАГСах Челябинска ввели дополнительный приемный день в рамках особого режима работы в условиях частичной мобилизации. Как сообщили в пресс-службе мэрии, составлен график ведения приемов по понедельникам.

«Дополнительный рабочий день вводится, чтобы призванные по мобилизации граждане могли зарегистрировать акты гражданского состояния. Отделы ЗАГС будут работать в дежурном режиме», — сообщили в мэрии на своем сайте.

Прием граждан будет вестись с 08:30 до 17:30 с перерывом на обед с с 12:00 до 12:45. Утвержден график работы. Калининский ЗАГС примет посетителей 3 октября, Курчатовский — 10 октября, Ленинский — 17 октября, Металлургический — 24 октября, Советский — 31 октября, Тракторозаводский — 7 ноября, Центральный — 14 ноября.

Призыв является особым основанием, напомнили в мэрии Челябинска, для заключения брака в день подачи заявления. Чтобы воспользоваться правом, мобилизованных просят иметь на руках повестку, справку или извещение из военкомата о призыве.

О работе вне очереди с призванными на службу жителями региона в ЗАГСах Челябинской области объявили 28 сентября. В отделе ЗАГС Саткинского района отметили, что с начала мобилизации возрос поток желающих сочетаться браком и установить отцовство. Частичная мобилизация в РФ началась 21 сентября. Цели компании совпадают с задачами, провозглашенными в рамках проведения спецоперации на Украине. Мобилизовать планируется около 300 тысяч жителей страны.