В Свердловской области погиб директор парка, где готовят элитных военных

Прощание с Игорем Бугровским пройдет 20 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Верхней Пышме в возрасте 60 лет погиб полковник Игорь Бугровский, основавший военно-патриотический парк «Патриот», где офицеры обучаются тактике ведения боя и стрельбе. Соответствующая информация размещена на сайте Верхней Пышмы.

«16 декабря на 61 году жизни скончался Игорь Николаевич Бугровский», — говорится в сообщении, размещенном на сайте. Прощание с офицером пройдет в Дворце культуры «Металлург» в Верхней Пышме в 10:00.

Бугровский принял участие в четырех войнах, был награжден за военные заслуги, стал ветераном труда и почетным работником УГМК, ушел из жизни в звании полковника. Он основал военно-патриотический парк «Патриот», который предоставил полигон для обучения офицеров, желающих улучшить боевые навыки, пройти тренировки по тактике ведения боя, стрельбе, медицине и многим другим дисциплинам. На базе парка преподают и обучаются бойцы, прошедшие «горячие» точки в нескольких войнах.

Также Бугровский принимал участие в создании Музея военной техники УГМК и организовывал торжественные шествия к Дню Победы. Причина смерти не раскрывается.