Лавров рассказал о главном уроке 2022 года для России

Лавров: 2022 год показал, кому Россия может доверять

19 декабря 2022 в 22:11 Размер текста - 17 +

Главный урок в 2022 году показал, кому Россия может верить, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для России 2022 год показал, кому можно верить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время переговоров президентов РФ и Белоруссии в Минске. Он также напомнил, что спецоперация была необходима, чтобы не превратить Украину в антироссийскую страну. «Главный итог 2022 года для России — прояснение того, с кем можно работать, а кому верить нельзя. <…> Спецоперация была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в антироссийскую страну», — отметил Лавров в ходе переговоров. Его слова приводит ТАСС. Также глава МИД РФ отметил, что за год Россия смогла разрушить геополитическую игру Запада. Лавров подчеркнул, что не все в мире довольны тем, как Запад старается укрепить свои позиции. При этом Россия продолжит делать от себя все возможное, чтобы установить многополярный мир. Но Запад будет продолжать этому сопротивляться, отметил Сергей Лавров. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко продолжают сотрудничать. Переговоры между Россией и республикой Беларусь проходят 19 декабря, пишет «Утро.ру». Ранее сообщалось, что Лукашенко призвал Путина не повторить ошибок, как после распада Советского Союза. Президент республики отметил важность проведения экономических, политических и социальных реформ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для России 2022 год показал, кому можно верить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время переговоров президентов РФ и Белоруссии в Минске. Он также напомнил, что спецоперация была необходима, чтобы не превратить Украину в антироссийскую страну. «Главный итог 2022 года для России — прояснение того, с кем можно работать, а кому верить нельзя. <…> Спецоперация была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в антироссийскую страну», — отметил Лавров в ходе переговоров. Его слова приводит ТАСС. Также глава МИД РФ отметил, что за год Россия смогла разрушить геополитическую игру Запада. Лавров подчеркнул, что не все в мире довольны тем, как Запад старается укрепить свои позиции. При этом Россия продолжит делать от себя все возможное, чтобы установить многополярный мир. Но Запад будет продолжать этому сопротивляться, отметил Сергей Лавров. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко продолжают сотрудничать. Переговоры между Россией и республикой Беларусь проходят 19 декабря, пишет «Утро.ру». Ранее сообщалось, что Лукашенко призвал Путина не повторить ошибок, как после распада Советского Союза. Президент республики отметил важность проведения экономических, политических и социальных реформ.