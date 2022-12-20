Иностранный дипломат оценил продукцию пермского завода

В Перми с рабочим визитом побывал генконсул Республики Таджикистан

Цель визита консула Республики Таджикистан в Пермь — расширение сотрудничества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермь с рабочим визитом прибыл генеральный консул Республики Таджикистан в Уфе Темур Рахимов. Одна из целей визита — знакомство с производственными мощностями пермских предприятий. В том числе консул посетил завод вендинговых аппаратов «Живая вода», где ознакомился с технологией производства.

«Весь путь, от покраски корпусов до упаковки водомата к отправлению в страну использования, мы прошли вместе с консулом. Он интересовался и нашими патентами на электронику, а также возможностями для организации малого бизнеса и задействования в нем населения», — рассказал основатель компании «Живая вода» Вячеслав Вяткин.

На сегодня пермский завод отправляет свою продукцию в 26 стран. Но в Таджикистан поставки пока что не осуществляются. Генконсул Республики отметил, что взаимодействие с Пермским краем является перспективным направлением. «Было очень полезно ознакомиться с работой пермского предприятия. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество, налаживание и укрепление торговых связей», — сообщил URA.RU Темур Рахимов.

Ранее на заводе с бизнес-миссией побывал делегация из Уганды во главе с послом этой африканской республики Мозесом Кизиге Каваалууко. Гости обсудили с руководством предприятия вопросы обеспечения качественной питьевой водой. Также на завод приезжал губернатор Дмитрий Махонин. Глава региона и основатели компании рассмотрели возможности выхода в 2023 году на новые рынки сбыта, в частности, в Индии.