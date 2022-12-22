Физик-ядерщик раскрыла, чем на самом деле занимается отрасль

Физик-ядерщик рассказала о работе над безопасностью ядерных материалов

22 декабря 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

Екатерина Щеглова стала победителем первого сезона спортивно-интеллектуального шоу «Вызов» на ТНТ Фото: пресс-служба ТНТ Отрасль ядерной физики давно проникла в современную жизнь: она касается и области медицины, и повседневного быта людей. Об этом в беседе с URA.RU рассказала ядерный физик, победитель первого сезона спортивно-интеллектуального шоу «Вызов» на ТНТ Екатерина Щеглова. «Я часто сталкиваюсь с мнением, что если я физик-ядерщик, то я делаю что-то плохое. Мне говорят: „Значит, ты сможешь сделать ядерное оружие“. Но я как раз наоборот специализируюсь на области безопасности и нераспространения ядерных материалов. И, конечно, хочется людям показать, что ядерная физика — это не что-то страшное и сложное. Это то, что уже давно является нашей жизнью. Никто не задумывается о том, что ядерная физика — это, в том числе, и лечение людей от онкологии, и свет в наших домах, иногда и тепло. Поэтому, конечно, хотелось сказать и показать людям [телезрителям], что это не самое страшное. Не бойтесь ядерной физики и людей, которые там работают. Мы нормальные», — объяснила Екатерина Щеглова. Победительница проекта на ТНТ добавила, что ученые XXI века — это современные люди, которые интересуются разными сферами жизни. «Люди на самом деле считают, что ученый — это человек, который сидит в своей лаборатории 24/7 и не выходит никуда в свет, только занимается разработками. Но я, учась в университете, вижу, что это не так. Люди, которые занимаются наукой, на самом деле очень разносторонние. Ученый XXI века — это тот, у кого отличные софтскилы (гибкость и широкий спектр умений — прим. URA.RU). Это человек, который умеет презентовать себя, свой продукт, у него прекрасно развито ораторское искусство, он легко коммуницирует с остальными людьми, возможно, даже владеет несколькими языками. Считаю, что эта профессия не должна устаревать. Потому что на ученых многое держится, это те люди, которые горят своей деятельностью и интересуются многим другим. А человек, который жаждет узнавать новое, двигает все развитие и прогресс», — подчеркнула Щеглова. На телеканале ТНТ 17 декабря завершился первый сезон шоу «Вызов». В нем приняли участие 12 молодых представителей науки и искусства и 12 звезд шоу-бизнеса. Это блогеры, музыканты, актеры, фигуристы. Съемки шоу прошли в Карелии. Победителями первого сезона стали: ядерный физик Екатерина Щеглова и обладатель кубка Европы по вольной борьбе Торнике Квитатиани. Между собой они разделили приз в 10 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отрасль ядерной физики давно проникла в современную жизнь: она касается и области медицины, и повседневного быта людей. Об этом в беседе с URA.RU рассказала ядерный физик, победитель первого сезона спортивно-интеллектуального шоу «Вызов» на ТНТ Екатерина Щеглова. «Я часто сталкиваюсь с мнением, что если я физик-ядерщик, то я делаю что-то плохое. Мне говорят: „Значит, ты сможешь сделать ядерное оружие“. Но я как раз наоборот специализируюсь на области безопасности и нераспространения ядерных материалов. И, конечно, хочется людям показать, что ядерная физика — это не что-то страшное и сложное. Это то, что уже давно является нашей жизнью. Никто не задумывается о том, что ядерная физика — это, в том числе, и лечение людей от онкологии, и свет в наших домах, иногда и тепло. Поэтому, конечно, хотелось сказать и показать людям [телезрителям], что это не самое страшное. Не бойтесь ядерной физики и людей, которые там работают. Мы нормальные», — объяснила Екатерина Щеглова. Победительница проекта на ТНТ добавила, что ученые XXI века — это современные люди, которые интересуются разными сферами жизни. «Люди на самом деле считают, что ученый — это человек, который сидит в своей лаборатории 24/7 и не выходит никуда в свет, только занимается разработками. Но я, учась в университете, вижу, что это не так. Люди, которые занимаются наукой, на самом деле очень разносторонние. Ученый XXI века — это тот, у кого отличные софтскилы (гибкость и широкий спектр умений — прим. URA.RU). Это человек, который умеет презентовать себя, свой продукт, у него прекрасно развито ораторское искусство, он легко коммуницирует с остальными людьми, возможно, даже владеет несколькими языками. Считаю, что эта профессия не должна устаревать. Потому что на ученых многое держится, это те люди, которые горят своей деятельностью и интересуются многим другим. А человек, который жаждет узнавать новое, двигает все развитие и прогресс», — подчеркнула Щеглова. На телеканале ТНТ 17 декабря завершился первый сезон шоу «Вызов». В нем приняли участие 12 молодых представителей науки и искусства и 12 звезд шоу-бизнеса. Это блогеры, музыканты, актеры, фигуристы. Съемки шоу прошли в Карелии. Победителями первого сезона стали: ядерный физик Екатерина Щеглова и обладатель кубка Европы по вольной борьбе Торнике Квитатиани. Между собой они разделили приз в 10 миллионов рублей.