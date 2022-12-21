CNN раскрыл супермаршрут, которым Зеленский добирался до США

Зеленский вылетел в Вашингтон на американском самолете, отметили журналистыФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США на американском военном самолете после пересадки в Польше. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на американские официальные лица.
«После прибытия в Польшу поездом Зеленский вылетел в Вашингтон на борту американского военного самолета», — пишет издание со ссылкой на источники. Журналисты отметили, что поездка украинского президента была организована властями Украины и США тайно.
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Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США на американском военном самолете после пересадки в Польше. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на американские официальные лица. «После прибытия в Польшу поездом Зеленский вылетел в Вашингтон на борту американского военного самолета», — пишет издание со ссылкой на источники. Журналисты отметили, что поездка украинского президента была организована властями Украины и США тайно. О визите президента Украины в США стало известно утром 21 декабря. Изначально об этом сообщали американские СМИ. Позже эту информацию подтвердил Белый дом, сообщает RT. В нем пояснили, что Зеленский прилетит, чтобы выступить перед Конгрессом и встретиться с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, отмечает телеканал 360.