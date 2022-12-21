Челябинский генерал подготовил доклад Бастрыкину о мошенническом медцентре

22 декабря 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Петр Решетников доложит председателю СК РФ о принятом процессуальном решении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководитель СКР по Челябинской области Петр Решетников готов отчитаться перед председателем СК РФ Александром Бастрыкиным по следственным мероприятиям, связанным с выявлением мошеннических действий в одном из медцентров города. Речь идет о медицинском центре «Эстетико». «Глава ведомства поручал доложить о ходе проверочных мероприятий по информации о совершении возможных мошеннических действий в отношении жителей Челябинской области со стороны сотрудников оздоровительного центра. Там пенсионерам предлагали сомнительные обследования, а затем клиенты подписывали договоры на десятки тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. В ведомстве отметили, что также к пострадавшим приходила женщина, и под видом следователя обещала представлять их в суде. За это она собирала с них деньги, а после пропадала. В СК РФ просят жителей быть внимательнее. Об обмане посетителей в медцентре сообщали еще в прошлом году. По словам клиентов, им навязывали услуги различных специалистов, а затем требовали сотни тысяч рублей за них. Сотрудники пользовались состоянием пенсионеров, и подсовывали им разные бумаги, по которым они оказывались должны центру круглые суммы. В ноябре 2021 года Бастрыкин поручил Решетникову провести проверку.

Руководитель СКР по Челябинской области Петр Решетников готов отчитаться перед председателем СК РФ Александром Бастрыкиным по следственным мероприятиям, связанным с выявлением мошеннических действий в одном из медцентров города. Речь идет о медицинском центре «Эстетико». «Глава ведомства поручал доложить о ходе проверочных мероприятий по информации о совершении возможных мошеннических действий в отношении жителей Челябинской области со стороны сотрудников оздоровительного центра. Там пенсионерам предлагали сомнительные обследования, а затем клиенты подписывали договоры на десятки тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. В ведомстве отметили, что также к пострадавшим приходила женщина, и под видом следователя обещала представлять их в суде. За это она собирала с них деньги, а после пропадала. В СК РФ просят жителей быть внимательнее. Об обмане посетителей в медцентре сообщали еще в прошлом году. По словам клиентов, им навязывали услуги различных специалистов, а затем требовали сотни тысяч рублей за них. Сотрудники пользовались состоянием пенсионеров, и подсовывали им разные бумаги, по которым они оказывались должны центру круглые суммы. В ноябре 2021 года Бастрыкин поручил Решетникову провести проверку.