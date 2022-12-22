Кадыров получил новую награду от Путина

Президент России Владимир Путин издал указ о награждении главы Чеченской республики Рамзана Кадырова орденом Александра Невского. Об этом сообщил сам Кадыров.
«Указом Президента России Владимира Путина за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение, я удостоен высокой награды — ордена Александра Невского», — написал глава Чечни в своем telegram-канале. Он добавил, что награда является большой гордостью для него.
Орден Александра Невского вручается гражданам России за особые личные заслуги перед Отечеством. А также за высокие результаты, которые были достигнуты при исполнении служебных обязанностей.
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Президент России Владимир Путин издал указ о награждении главы Чеченской республики Рамзана Кадырова орденом Александра Невского. Об этом сообщил сам Кадыров. «Указом Президента России Владимира Путина за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение, я удостоен высокой награды — ордена Александра Невского», — написал глава Чечни в своем telegram-канале. Он добавил, что награда является большой гордостью для него. Орден Александра Невского вручается гражданам России за особые личные заслуги перед Отечеством. А также за высокие результаты, которые были достигнуты при исполнении служебных обязанностей.