Кадыров получил новую награду от Путина

Путин наградил Кадырова орденом Александра Невского
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XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров награжден орденом Александра Невского Фото:

Президент России Владимир Путин издал указ о награждении главы Чеченской республики Рамзана Кадырова орденом Александра Невского. Об этом сообщил сам Кадыров.

«Указом Президента России Владимира Путина за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение, я удостоен высокой награды — ордена Александра Невского», — написал глава Чечни в своем telegram-канале. Он добавил, что награда является большой гордостью для него.

Орден Александра Невского вручается гражданам России за особые личные заслуги перед Отечеством. А также за высокие результаты, которые были достигнуты при исполнении служебных обязанностей.

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Президент России Владимир Путин издал указ о награждении главы Чеченской республики Рамзана Кадырова орденом Александра Невского. Об этом сообщил сам Кадыров. «Указом Президента России Владимира Путина за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение, я удостоен высокой награды — ордена Александра Невского», — написал глава Чечни в своем telegram-канале. Он добавил, что награда является большой гордостью для него. Орден Александра Невского вручается гражданам России за особые личные заслуги перед Отечеством. А также за высокие результаты, которые были достигнуты при исполнении служебных обязанностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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