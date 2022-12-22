22 декабря 2022

Жильцы свердловской новостройки жалуются на холод в квартире. Видео

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Коммунальная авария в посёлке Мартюш. Свердловская область, холод, градусник, тепло в доме, температура в квартире
Жильцы уверяют, что они вынуждены спать в одежде и с включенным обогревателем Фото:

В Екатеринбурге жильцы ЖК River Park на улице Щербакова жалуются на холод и плесень в новостройке. Жильцы отмечают, что живут в таких условиях уже два месяца. По их словам, в управляющей компании заявляют, что проблемы нет.

«Мы уже второй месяц живем в холодной квартире с плесенью на стенах. В УК говорят, что все нормально», — цитирует жильцов telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

По словам жильцов, сотрудники УК приезжали, чтобы осмотреть квартиру. «Они делают замеры, говорят, что все хорошо, однако полы ледяные», — добавляют жильцы. Автор видео отмечает, что им приходится спать в одежде и с включенным обогревателем.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК Baza. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге жильцы ЖК River Park на улице Щербакова жалуются на холод и плесень в новостройке. Жильцы отмечают, что живут в таких условиях уже два месяца. По их словам, в управляющей компании заявляют, что проблемы нет. «Мы уже второй месяц живем в холодной квартире с плесенью на стенах. В УК говорят, что все нормально», — цитирует жильцов telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». По словам жильцов, сотрудники УК приезжали, чтобы осмотреть квартиру. «Они делают замеры, говорят, что все хорошо, однако полы ледяные», — добавляют жильцы. Автор видео отмечает, что им приходится спать в одежде и с включенным обогревателем. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК Baza. На момент публикации новости ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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