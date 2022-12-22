Жильцы уверяют, что они вынуждены спать в одежде и с включенным обогревателем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге жильцы ЖК River Park на улице Щербакова жалуются на холод и плесень в новостройке. Жильцы отмечают, что живут в таких условиях уже два месяца. По их словам, в управляющей компании заявляют, что проблемы нет.

«Мы уже второй месяц живем в холодной квартире с плесенью на стенах. В УК говорят, что все нормально», — цитирует жильцов telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

По словам жильцов, сотрудники УК приезжали, чтобы осмотреть квартиру. «Они делают замеры, говорят, что все хорошо, однако полы ледяные», — добавляют жильцы. Автор видео отмечает, что им приходится спать в одежде и с включенным обогревателем.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК Baza. На момент публикации новости ответ не поступил.