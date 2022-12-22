22 декабря 2022

В Перми оспаривают порядок продажи экспонатов музея проблемного завода

Экспонаты музея пермской артиллерии «Мотовилихинских заводов» хотят продать по отдельности
© Служба новостей «URA.RU»
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Музей артиллерии. Пермь, пушка, музей артиллерии
Реализовать имущества музея единым лотом пока не получается Фото:

Музей пермской артиллерии под открытым небом ПАО «Мотовилихинские заводы» нужно продавать не одним лотом, а каждый экспонат в отдельности. Такая жалоба в УФАС по Пермскому краю на проводимые торги поступила от «Агентство новых технологий», которое подчиняется минкультуры региона, пишут СМИ.

«Заявитель считает, что торги (они проходят уже в третий раз — прим. URA.RU) проводятся с нарушением закона, поскольку в один лот объединено имущество, не связанное ни функционально, ни технологически. Его реализация по этой схеме может привести к нарушению прав кредиторов», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники в краевом правительстве.

О том, что в столице Прикамья выставили на торги музей военной техники завода-банкрота, URA.RU писало ранее. Предполагалось, что здание музея, площадка для выставки крупногабаритных экспонатов и сами экспонаты будут реализованы единым лотом. Одним из обязательных условий, которое накладывалось на нового владельца, являлось «надлежащего содержание и использование объектов в соответствии с их целевым назначением».

«Мотовилихинские заводы» признали банкротом, и все непрофильные имущество компании выставили на торги. Сообщалось, что средства от продажи будут направлены на снижение кредиторской задолженности предприятия.

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Музей пермской артиллерии под открытым небом ПАО «Мотовилихинские заводы» нужно продавать не одним лотом, а каждый экспонат в отдельности. Такая жалоба в УФАС по Пермскому краю на проводимые торги поступила от «Агентство новых технологий», которое подчиняется минкультуры региона, пишут СМИ. «Заявитель считает, что торги (они проходят уже в третий раз — прим. URA.RU) проводятся с нарушением закона, поскольку в один лот объединено имущество, не связанное ни функционально, ни технологически. Его реализация по этой схеме может привести к нарушению прав кредиторов», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники в краевом правительстве. О том, что в столице Прикамья выставили на торги музей военной техники завода-банкрота, URA.RU писало ранее. Предполагалось, что здание музея, площадка для выставки крупногабаритных экспонатов и сами экспонаты будут реализованы единым лотом. Одним из обязательных условий, которое накладывалось на нового владельца, являлось «надлежащего содержание и использование объектов в соответствии с их целевым назначением». «Мотовилихинские заводы» признали банкротом, и все непрофильные имущество компании выставили на торги. Сообщалось, что средства от продажи будут направлены на снижение кредиторской задолженности предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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