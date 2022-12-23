Экс-офицер разведки США похвалил решения Путина по ВПК 23 декабря 2022 в 18:42 Размер текста - 17 + Благодаря политике Путина у РФ есть все необходимые ресурсы, заявил Скотт Риттер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России есть все необходимые ресурсы благодаря политике президента РФ Владимира Путина, направленной на развитие оборонной промышленности. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. «Россия обладает всеми необходимыми ресурсами благодаря политике президента РФ Владимира Путина, направленную на развитие оборонной промышленности», — заявил Скотт Риттер. Свое заявление он сделал в ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom . Ранее президент РФ в ходе совещания по развитию ОПК дал поручение увеличить мощности производства российского военно-промышленного комплекса, передает MK.RU . Позже Путин нанес визит в Тулу, где лично ознакомился с продукцией оборонного предприятия, пишет RT. У России есть все необходимые ресурсы благодаря политике президента РФ Владимира Путина, направленной на развитие оборонной промышленности. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. «Россия обладает всеми необходимыми ресурсами благодаря политике президента РФ Владимира Путина, направленную на развитие оборонной промышленности», — заявил Скотт Риттер. Свое заявление он сделал в ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Ранее президент РФ в ходе совещания по развитию ОПК дал поручение увеличить мощности производства российского военно-промышленного комплекса, передает MK.RU. Позже Путин нанес визит в Тулу, где лично ознакомился с продукцией оборонного предприятия, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям