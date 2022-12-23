Экс-офицер разведки США похвалил решения Путина по ВПК

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Благодаря политике Путина у РФ есть все необходимые ресурсы, заявил Скотт Риттер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У России есть все необходимые ресурсы благодаря политике президента РФ Владимира Путина, направленной на развитие оборонной промышленности. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

«Россия обладает всеми необходимыми ресурсами благодаря политике президента РФ Владимира Путина, направленную на развитие оборонной промышленности», — заявил Скотт Риттер. Свое заявление он сделал в ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

Ранее президент РФ в ходе совещания по развитию ОПК дал поручение увеличить мощности производства российского военно-промышленного комплекса, передает MK.RU. Позже Путин нанес визит в Тулу, где лично ознакомился с продукцией оборонного предприятия, пишет RT.

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У России есть все необходимые ресурсы благодаря политике президента РФ Владимира Путина, направленной на развитие оборонной промышленности. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер. «Россия обладает всеми необходимыми ресурсами благодаря политике президента РФ Владимира Путина, направленную на развитие оборонной промышленности», — заявил Скотт Риттер. Свое заявление он сделал в ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Ранее президент РФ в ходе совещания по развитию ОПК дал поручение увеличить мощности производства российского военно-промышленного комплекса, передает MK.RU. Позже Путин нанес визит в Тулу, где лично ознакомился с продукцией оборонного предприятия, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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