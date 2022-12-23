Экс-офицер разведки США похвалил решения Путина по ВПК

Благодаря политике Путина у РФ есть все необходимые ресурсы, заявил Скотт Риттер
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
У России есть все необходимые ресурсы благодаря политике президента РФ Владимира Путина, направленной на развитие оборонной промышленности. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.
«Россия обладает всеми необходимыми ресурсами благодаря политике президента РФ Владимира Путина, направленную на развитие оборонной промышленности», — заявил Скотт Риттер. Свое заявление он сделал в ходе интервью для YouTube-канала
Ранее президент РФ в ходе совещания по развитию ОПК дал поручение увеличить мощности производства российского военно-промышленного комплекса, передает
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