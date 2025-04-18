Бойцы ВСУ стали чаще подрываться в своих блиндажах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинцы подрываются на своих же минах, отметил Бурчик
Украинцы подрываются на своих же минах, отметил Бурчик Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные все чаще подрываются на минах и растяжках, установленных в собственных блиндажах. Об этом сообщил командир отделения штурмового отряда «Феникс» группировки войск «Восток» с позывным Бурчик.

«Не единичные случаи сейчас, когда они подрывают себя в блиндажах. Командиры говорят минироваться — они минируются», — заявил Бурчик. Его слова приводит ТАСС. 

Он отметил, что подрывы происходят зачастую тогда, когда ВС РФ наступают на позиции ВСУ. Солдаты противника начинают суетиться, как говорит военный, и совершать всякие необдуманные действия. 

Такие случаи были зафиксированы, в частности, в населенном пункте Днепроэнергия на юге ДНР. Взрывчатку украинские военные закладывают внутри блиндажей заранее, вместе с взрывателем. Военнослужащий пояснил, что заложенные устройства крайне чувствительны, поэтому могут сработать даже при неосторожном движении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военные все чаще подрываются на минах и растяжках, установленных в собственных блиндажах. Об этом сообщил командир отделения штурмового отряда «Феникс» группировки войск «Восток» с позывным Бурчик. «Не единичные случаи сейчас, когда они подрывают себя в блиндажах. Командиры говорят минироваться — они минируются», — заявил Бурчик. Его слова приводит ТАСС.  Он отметил, что подрывы происходят зачастую тогда, когда ВС РФ наступают на позиции ВСУ. Солдаты противника начинают суетиться, как говорит военный, и совершать всякие необдуманные действия.  Такие случаи были зафиксированы, в частности, в населенном пункте Днепроэнергия на юге ДНР. Взрывчатку украинские военные закладывают внутри блиндажей заранее, вместе с взрывателем. Военнослужащий пояснил, что заложенные устройства крайне чувствительны, поэтому могут сработать даже при неосторожном движении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...