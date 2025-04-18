Бойцы ВСУ стали чаще подрываться в своих блиндажах

Украинские военные все чаще подрываются на минах и растяжках, установленных в собственных блиндажах. Об этом сообщил командир отделения штурмового отряда «Феникс» группировки войск «Восток» с позывным Бурчик.
«Не единичные случаи сейчас, когда они подрывают себя в блиндажах. Командиры говорят минироваться — они минируются», — заявил Бурчик. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что подрывы происходят зачастую тогда, когда ВС РФ наступают на позиции ВСУ. Солдаты противника начинают суетиться, как говорит военный, и совершать всякие необдуманные действия.
Такие случаи были зафиксированы, в частности, в населенном пункте Днепроэнергия на юге ДНР. Взрывчатку украинские военные закладывают внутри блиндажей заранее, вместе с взрывателем. Военнослужащий пояснил, что заложенные устройства крайне чувствительны, поэтому могут сработать даже при неосторожном движении.
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