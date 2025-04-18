ВСУ массово атаковали Запорожскую область беспилотниками

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Силы ПВО отбили свыше 40 беспилотников за ночь. Об этом сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Силами противовоздушной обороны были уничтожены более 40 беспилотников на подлете к населенным пунктам.», — передает губернатор в своем telegram-канале.
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