American Thinker: США превратились в банк для Украины и забыли про своих граждан

24 декабря 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

США активно спонсируют Украину с начала СВО Фото: Анна Майорова © URA.RU США превратились в банк для Украины, забыв о заботе о своих гражданах. С таким мнением выступил обозреватель Энтони Гонсалес в материале American Thinker. «Сенатор Митч Макконнел недавно заявил, что „главным приоритетом“ для республиканцев является помощь Украине в победе над русскими. Действительно? <…> Мы стали банком Украины, выдаем деньги, когда этого просит Киев, при этом не обращая внимания на просьбы наших граждан», — написал Гонсалес в колонке для American Thinker . Обозреватель напомнил, что в США сейчас высокие инфляция, цены га газ и безработица, в стране побит рекорд по нелегальным мигрантам. Однако Конгресс отдает приоритет Украине, а не своим гражданам, считает Гонсалес. США активно помогают Киеву финансами и вооружением с начала спецоперации России. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон и встретился с американским лидером Джо Байденом. По итогам встречи Белый дом согласился поставить Киеву ЗРК Patriot, которые уже раскритиковал экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер. Тем временем, спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил США о последствиях помощи Украине, пишут «Дни.ру».

США превратились в банк для Украины, забыв о заботе о своих гражданах. С таким мнением выступил обозреватель Энтони Гонсалес в материале American Thinker. «Сенатор Митч Макконнел недавно заявил, что „главным приоритетом“ для республиканцев является помощь Украине в победе над русскими. Действительно? <…> Мы стали банком Украины, выдаем деньги, когда этого просит Киев, при этом не обращая внимания на просьбы наших граждан», — написал Гонсалес в колонке для American Thinker. Обозреватель напомнил, что в США сейчас высокие инфляция, цены га газ и безработица, в стране побит рекорд по нелегальным мигрантам. Однако Конгресс отдает приоритет Украине, а не своим гражданам, считает Гонсалес. США активно помогают Киеву финансами и вооружением с начала спецоперации России. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон и встретился с американским лидером Джо Байденом. По итогам встречи Белый дом согласился поставить Киеву ЗРК Patriot, которые уже раскритиковал экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер. Тем временем, спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил США о последствиях помощи Украине, пишут «Дни.ру».