Экс-офицер разведки США: система ПВО Patriot не выживет на Украине

24 декабря 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Система Patriot неэффективна в современных условиях боя, отметил Скотт Риттер Фото: IMAGO/newspix/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Системы ПВО Patriot, которые США поставила украинской стороне, не выживут на таком поле боя как Украина. С таким мнением выступил экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер. «Это старая система, которая не может выжить на современном поле боя. Он не был разработан для выживания на таком поле боя как Украина», — заявил Риттер в интервью youtube-каналу Through the eyes of. Он добавил, что Patriot испытывает сложности с перехватом ракет. Так, привел пример Риттер, во время боевых действий США в Ираке в 2003 году система сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет. Ранее президент США Джо Байден подтвердил поставку Украине систем ПВО Patriot. По его мнению, подобная помощь украинской стороне не приведет к эскалации российско-украинского конфликта. Неэффективность систем ПВО Patriot на современном поле боя отмечал и офицер армии ДНР. По его словам, система создавалась «для угроз прошлого века».

