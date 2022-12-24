Экс-офицер разведки США: система ПВО Patriot не выживет на Украине

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Система Patriot неэффективна в современных условиях боя, отметил Скотт Риттер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Системы ПВО Patriot, которые США поставила украинской стороне, не выживут на таком поле боя как Украина. С таким мнением выступил экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.

«Это старая система, которая не может выжить на современном поле боя. Он не был разработан для выживания на таком поле боя как Украина», — заявил Риттер в интервью youtube-каналу Through the eyes of. Он добавил, что Patriot испытывает сложности с перехватом ракет. Так, привел пример Риттер, во время боевых действий США в Ираке в 2003 году система сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил поставку Украине систем ПВО Patriot. По его мнению, подобная помощь украинской стороне не приведет к эскалации российско-украинского конфликта.

Неэффективность систем ПВО Patriot на современном поле боя отмечал и офицер армии ДНР. По его словам, система создавалась «для угроз прошлого века».

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Системы ПВО Patriot, которые США поставила украинской стороне, не выживут на таком поле боя как Украина. С таким мнением выступил экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер. «Это старая система, которая не может выжить на современном поле боя. Он не был разработан для выживания на таком поле боя как Украина», — заявил Риттер в интервью youtube-каналу Through the eyes of. Он добавил, что Patriot испытывает сложности с перехватом ракет. Так, привел пример Риттер, во время боевых действий США в Ираке в 2003 году система сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет. Ранее президент США Джо Байден подтвердил поставку Украине систем ПВО Patriot. По его мнению, подобная помощь украинской стороне не приведет к эскалации российско-украинского конфликта. Неэффективность систем ПВО Patriot на современном поле боя отмечал и офицер армии ДНР. По его словам, система создавалась «для угроз прошлого века».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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