Тюменцы отдали 118 млрд рублей за платные услуги в 2022 году

25 декабря 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Тюменьстат отметил, что в 2021 году трат было на 10 млдр меньше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Тюменской области отдали 118 млрд 742 млн рублей за платные услуги в 2022 году. Об этом сообщается управление Федеральной службы статистики по Тюменской области. «118 млрд 742 млн рублей отдали жители Тюменской области за платные услуги в 2022 году. Это на 10 млрд больше, чем годом ранее, когда общая сумма составила 108 млрд 280,5 млн рублей», — пишет «Вслух.ру», ссылаясь на данные Тюменьстат. Там же отметили, что больше всего выросла цена на услуги зарубежного туризма, которые подорожали на 46%. Далее в списке лидеров оказались медицинские услуги, они подорожали на 10%. Третье место в рейтинге поделили бытовые услуги (9,9%), организаций культуры (9,9%).Меньше всего изменились цены на услуги правового характера (на 2,7%) и пассажирского транспорта (на 2,6%). Ранее URA.RU сообщало, что руководители тюменского бизнеса в сфере услуг ждут большой прибыли в январские праздники. «Люди, ведь, тратятся к Новому году: покупают подарки, продукты, путевки и прочее», — сообщил один из предпринимателей.

Жители Тюменской области отдали 118 млрд 742 млн рублей за платные услуги в 2022 году. Об этом сообщается управление Федеральной службы статистики по Тюменской области. «118 млрд 742 млн рублей отдали жители Тюменской области за платные услуги в 2022 году. Это на 10 млрд больше, чем годом ранее, когда общая сумма составила 108 млрд 280,5 млн рублей», — пишет «Вслух.ру», ссылаясь на данные Тюменьстат. Там же отметили, что больше всего выросла цена на услуги зарубежного туризма, которые подорожали на 46%. Далее в списке лидеров оказались медицинские услуги, они подорожали на 10%. Третье место в рейтинге поделили бытовые услуги (9,9%), организаций культуры (9,9%).Меньше всего изменились цены на услуги правового характера (на 2,7%) и пассажирского транспорта (на 2,6%). Ранее URA.RU сообщало, что руководители тюменского бизнеса в сфере услуг ждут большой прибыли в январские праздники. «Люди, ведь, тратятся к Новому году: покупают подарки, продукты, путевки и прочее», — сообщил один из предпринимателей.