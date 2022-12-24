24 декабря 2022
23 декабря 2022

В тюменском ТЦ снова заработает магазин Mango

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие Mango. Тюмень
В ТРЦ «Галерея Вояж» спустя девять месяцев снова откроется магазин испанской компании Фото:

В Тюмени возобновляет работу магазин одежды Mango. Открытие магазина в торговом центре «Галерея Вояж» запланировано на 27 декабря. Об этом сообщили представители ТЦ в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, отличные новости: с 27 декабря магазин Mango возобновляет работу в „Галерее Вояж“. Самое время обновить гардероб к Новому году», — написали в сообществе торгового центра. С момента закрытия магазина прошло девять месяцев.

Ранее URA.RU сообщало о закрытии магазина испанской сети Mango из-за трудностей, связанных с транспортировкой и поставками товара. Магазин должен был открыться 4 марта, однако этого так и не произошло.

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В Тюмени возобновляет работу магазин одежды Mango. Открытие магазина в торговом центре «Галерея Вояж» запланировано на 27 декабря. Об этом сообщили представители ТЦ в соцсети «ВКонтакте». «Друзья, отличные новости: с 27 декабря магазин Mango возобновляет работу в „Галерее Вояж“. Самое время обновить гардероб к Новому году», — написали в сообществе торгового центра. С момента закрытия магазина прошло девять месяцев. Ранее URA.RU сообщало о закрытии магазина испанской сети Mango из-за трудностей, связанных с транспортировкой и поставками товара. Магазин должен был открыться 4 марта, однако этого так и не произошло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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