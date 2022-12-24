В тюменском ТЦ снова заработает магазин Mango

В ТРЦ «Галерея Вояж» спустя девять месяцев снова откроется магазин испанской компании
В Тюмени возобновляет работу магазин одежды Mango. Открытие магазина в торговом центре «Галерея Вояж» запланировано на 27 декабря. Об этом сообщили представители ТЦ в соцсети «ВКонтакте».
«Друзья, отличные новости: с 27 декабря магазин Mango возобновляет работу в „Галерее Вояж“. Самое время обновить гардероб к Новому году», — написали в сообществе
Ранее URA.RU сообщало о закрытии магазина испанской сети Mango из-за трудностей, связанных с транспортировкой и поставками товара. Магазин должен был открыться 4 марта, однако этого так и не произошло.
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