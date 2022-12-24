В тюменском ТЦ снова заработает магазин Mango

25 декабря 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

В ТРЦ «Галерея Вояж» спустя девять месяцев снова откроется магазин испанской компании Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени возобновляет работу магазин одежды Mango. Открытие магазина в торговом центре «Галерея Вояж» запланировано на 27 декабря. Об этом сообщили представители ТЦ в соцсети «ВКонтакте». «Друзья, отличные новости: с 27 декабря магазин Mango возобновляет работу в „Галерее Вояж“. Самое время обновить гардероб к Новому году», — написали в сообществе торгового центра . С момента закрытия магазина прошло девять месяцев. Ранее URA.RU сообщало о закрытии магазина испанской сети Mango из-за трудностей, связанных с транспортировкой и поставками товара. Магазин должен был открыться 4 марта, однако этого так и не произошло.

В Тюмени возобновляет работу магазин одежды Mango. Открытие магазина в торговом центре «Галерея Вояж» запланировано на 27 декабря. Об этом сообщили представители ТЦ в соцсети «ВКонтакте». «Друзья, отличные новости: с 27 декабря магазин Mango возобновляет работу в „Галерее Вояж“. Самое время обновить гардероб к Новому году», — написали в сообществе торгового центра. С момента закрытия магазина прошло девять месяцев. Ранее URA.RU сообщало о закрытии магазина испанской сети Mango из-за трудностей, связанных с транспортировкой и поставками товара. Магазин должен был открыться 4 марта, однако этого так и не произошло.