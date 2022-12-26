Пермяк Гавриил Гордеев первым показал новую «Каму». Фото

Экс-участник Comdey Club Гавриил Гордеев из Перми прокатился на «Каме», чье производство начнется в 2023 году

27 декабря 2022 в 00:01 Размер текста - 17 +

Серийный выпуск новой «Камы» стартует в год 300-летия Перми Фото: Размик Закарян © URA.RU Бывший участник Comdey Club Гавриил Гордеев (известный как Гавр) показал обновленный велосипед «Кама», серийное производство которого начнется в следующем году и приурочено к 300-летию Перми. Фото с велосипедом он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Привет, Пермь! #ТРИСТАЛЕТПЕРМИ #ВСЕРЕАЛЬНО #КАМА», — разместил подпись к фото Гавриил Гордеев. Экс-участник Comdey Club, а также продюсер и пермяк входит в оргкомитет по подготовке к юбилею Перми. Ранее URA.RU сообщало, что обновленный пермский велосипед «Кама» будет стоить десять тысяч рублей. Серийный выпуск начнется на заводе «Форвард» в Перми в 2023 году к юбилею города. Для этого на предприятии устанавливают дополнительное оборудование. Обновленный велосипед «Кама» с логотипом, посвященным 300-летию Перми Гавриил Гордеев, «ВКонтакте»

Бывший участник Comdey Club Гавриил Гордеев (известный как Гавр) показал обновленный велосипед «Кама», серийное производство которого начнется в следующем году и приурочено к 300-летию Перми. Фото с велосипедом он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Привет, Пермь! #ТРИСТАЛЕТПЕРМИ #ВСЕРЕАЛЬНО #КАМА», — разместил подпись к фото Гавриил Гордеев. Экс-участник Comdey Club, а также продюсер и пермяк входит в оргкомитет по подготовке к юбилею Перми. Ранее URA.RU сообщало, что обновленный пермский велосипед «Кама» будет стоить десять тысяч рублей. Серийный выпуск начнется на заводе «Форвард» в Перми в 2023 году к юбилею города. Для этого на предприятии устанавливают дополнительное оборудование.