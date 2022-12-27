Челябинский депутат Госдумы заступился за уехавших от мобилизации россиян

Станислав Наумов готов лично отставить права тех, кто уехал из страны и теперь работает удаленно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Госдумы из Челябинской области, заместитель председателя комитета по экономической политике Станислав Наумов заступился за уехавших после объявления частичной мобилизации из страны россиян. По мнению депутата, их отъезд ничего не поменял, а значит не надо «вставлять палки в колеса» и пытаться осложнить им возвращение. Он готов лично защищать права каждого, кто работает на дистанционной основе.

«Их возвращение имеет критическое значения для задач СВО в 2023 году? Они подходят под запросы Минобороны — имеют боевой опыт, служили в армии, у них та самая военная специальность, которая нужна в той или иной воинской части?» — написал Наумов в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что кадровая политика государства позволяет уехавшим работать удаленно из любой точки мира. При этом они будут приносить пользу российской экономике. Такую модель выстроили во время пандемии коронавируса.

«Каким образом генеральный директор предприятия должен осуществлять установление дополнительных изъятий из ежемесячного дохода наемного работника? На основании каких моментов он должен издать приказ об отмене удаленного формата работы, если например, эпидемиологическая обстановка потребует прямо противоположного? Почему мы считаем, что мы лучше, чем гендиректора знаем, как должен быть организован режим труда и как должны быть физически оборудованы рабочие места?» — добавил Наумов.

Ранее Наумов уже высказывался по поводу уехавших после начала частичной мобилизации россиян. По его мнению, с ними необходимо вести диалог, показывать и доказывать, что в России можно и нужно работать. Свое мнение он противопоставил сенатору Андрею Клишасу, который осудил отъезд россиян из страны, и предложил не выдавать им никаких бонусов за возвращение.