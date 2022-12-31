Путин: события 2022 года заложили основу для России будущего. Видео

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил, что 2022 год отделил героизм от предательства и малодушия Фото:

События уходящего 2022 года стали основой для будущего России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего новогоднего обращения.

«Это был год поистине судьбоносных событий, они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости», — сказал Владимир Путин. Президент добавил, что именно за это сражается русский народ. «[Мы] защищаем наших людей на наших же исторических территориях в новых субъектах РФ, вместе строим и созидаем», — отметил глава государства.

По словам Путина, 2022 год, расставив все по местам, отделил героизм от предательства и малодушия. Он показал, что нет ничего сильнее, чем любовь и верность к близким.

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События уходящего 2022 года стали основой для будущего России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего новогоднего обращения. «Это был год поистине судьбоносных событий, они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости», — сказал Владимир Путин. Президент добавил, что именно за это сражается русский народ. «[Мы] защищаем наших людей на наших же исторических территориях в новых субъектах РФ, вместе строим и созидаем», — отметил глава государства. По словам Путина, 2022 год, расставив все по местам, отделил героизм от предательства и малодушия. Он показал, что нет ничего сильнее, чем любовь и верность к близким.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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