Путин: события 2022 года заложили основу для России будущего. Видео

31 декабря 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что 2022 год отделил героизм от предательства и малодушия Фото: Владимир Андреев © URA.RU События уходящего 2022 года стали основой для будущего России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего новогоднего обращения. «Это был год поистине судьбоносных событий, они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости», — сказал Владимир Путин. Президент добавил, что именно за это сражается русский народ. «[Мы] защищаем наших людей на наших же исторических территориях в новых субъектах РФ, вместе строим и созидаем», — отметил глава государства. По словам Путина, 2022 год, расставив все по местам, отделил героизм от предательства и малодушия. Он показал, что нет ничего сильнее, чем любовь и верность к близким.

События уходящего 2022 года стали основой для будущего России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего новогоднего обращения. «Это был год поистине судьбоносных событий, они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости», — сказал Владимир Путин. Президент добавил, что именно за это сражается русский народ. «[Мы] защищаем наших людей на наших же исторических территориях в новых субъектах РФ, вместе строим и созидаем», — отметил глава государства. По словам Путина, 2022 год, расставив все по местам, отделил героизм от предательства и малодушия. Он показал, что нет ничего сильнее, чем любовь и верность к близким.