Финансист Ахмадеев перечислил налоги, от которых освобождены пенсионеры

Финансист Ахмадеев: у пенсионеров в России есть льготы по налогам на доход и имущество

04 января 2023 в 05:10 Размер текста - 17 +

Пенсионеры в России имеют право на льготы по налогу на доход и имущество Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России У пенсионеров в России есть льготы по налогам на доход и имущество, об этом напомнил доцент РЭУ имени Плеханова Равиль Ахмадеев. Он также отметил, что пенсионеры могут быть полностью освобождены от уплаты некоторых налогов. «По налогу на доходы физлиц для всех пенсионеров освобождены от налогообложения государственные пенсии (с них не производятся отчисления, как с зарплат), а также некоторые выплаты в рамках негосударственного пенсионного обеспечения или добровольного пенсионного страхования. В отношении имущественных налогов пенсионеры имеют право на получение льгот по налогу на имущество, транспортному и земельного налогу», — рассказал финансист Равиль Ахмадеев изданию «Прайм». Так, например, пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество, но только в адрес одного объекта недвижимости. Пенсионеры также не уплачивают земельный налог, но закон при этом ограничивает льготу не более шести сотками и по одному земельному участку. Ранее в Госдуме предложили новую льготу для пенсионеров — членов советов домов, по которой их освободят от подоходного налога и других отчислений. Кроме того, URA.RU сообщало о письменном обращении российских риелторов к премьер-министру Михаилу Мишустину. Бизнес просит освободить от имущественного налога пенсионеров, у которых в собственности есть два дома, с условием, если один из них — дача. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У пенсионеров в России есть льготы по налогам на доход и имущество, об этом напомнил доцент РЭУ имени Плеханова Равиль Ахмадеев. Он также отметил, что пенсионеры могут быть полностью освобождены от уплаты некоторых налогов. «По налогу на доходы физлиц для всех пенсионеров освобождены от налогообложения государственные пенсии (с них не производятся отчисления, как с зарплат), а также некоторые выплаты в рамках негосударственного пенсионного обеспечения или добровольного пенсионного страхования. В отношении имущественных налогов пенсионеры имеют право на получение льгот по налогу на имущество, транспортному и земельного налогу», — рассказал финансист Равиль Ахмадеев изданию «Прайм». Так, например, пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество, но только в адрес одного объекта недвижимости. Пенсионеры также не уплачивают земельный налог, но закон при этом ограничивает льготу не более шести сотками и по одному земельному участку. Ранее в Госдуме предложили новую льготу для пенсионеров — членов советов домов, по которой их освободят от подоходного налога и других отчислений. Кроме того, URA.RU сообщало о письменном обращении российских риелторов к премьер-министру Михаилу Мишустину. Бизнес просит освободить от имущественного налога пенсионеров, у которых в собственности есть два дома, с условием, если один из них — дача.