Кадыров пошел на необычный шаг по отношению к ВСУ

Кадыров вернул пса с «Азовстали» хозяйке из ВСУ

05 января 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров вернул ранее переданного пса с «Азовстали» его законной хозяйке с Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вернул пса с завода «Азовсталь» законной хозяйке, которая состоит в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом Кадыров сообщил в своем telegram-канале. «Все помнят питбуля, прошедшего через тяжелые испытания в подвалах „Азовсталь“. Он был перевезен в Чеченскую Республику, где нашел себе временное пристанище. По моему поручению передали четвероногого друга хозяйке. Ею является Ирина Сирик, сдавшаяся в плен в Мариуполе и переданная украинской стороне в рамках обмена пленными», — отметил Кадыров. Глава Чечни отметил, что принял решение вернуть пса из-за тоски четвероногого питомца по своей хозяйке. Ранее Кадыров уточнял, что ему привезли собаку с «Азовстали». Пса привезли в Грозный в июне 2022 года. Глава Чечни уточнял, что псу дали чеченскую кличку Борз и тот будет охранять его дом. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ранее сообщалось, что освобождение завода «Азовсталь» завершилось 21 мая. В Следственном комитете РФ в декабре заявили, что после ухода украинских войск из Мариуполя, были обнаружены тела трех тысяч погибших гражданских.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вернул пса с завода «Азовсталь» законной хозяйке, которая состоит в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом Кадыров сообщил в своем telegram-канале. «Все помнят питбуля, прошедшего через тяжелые испытания в подвалах „Азовсталь“. Он был перевезен в Чеченскую Республику, где нашел себе временное пристанище. По моему поручению передали четвероногого друга хозяйке. Ею является Ирина Сирик, сдавшаяся в плен в Мариуполе и переданная украинской стороне в рамках обмена пленными», — отметил Кадыров. Глава Чечни отметил, что принял решение вернуть пса из-за тоски четвероногого питомца по своей хозяйке. Ранее Кадыров уточнял, что ему привезли собаку с «Азовстали». Пса привезли в Грозный в июне 2022 года. Глава Чечни уточнял, что псу дали чеченскую кличку Борз и тот будет охранять его дом. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ранее сообщалось, что освобождение завода «Азовсталь» завершилось 21 мая. В Следственном комитете РФ в декабре заявили, что после ухода украинских войск из Мариуполя, были обнаружены тела трех тысяч погибших гражданских.