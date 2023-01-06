Свердловчане забросали мэра жалобами из-за повышения тарифов ЖКХ. Скрин

Жители Арамиля пожаловались мэру на повышение тарифов ЖКХ и отсутствие электричества

07 января 2023 в 01:44 Размер текста - 17 +

Жители Арамиля жалуются на резкое повышение цен за отопление и постоянное отключение электроэнергии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Арамиля (Свердловская область) массово пожаловались мэру города Марине Мишариной на две проблемы: значительное повышение платы за отопление и постоянное отключение электроэнергии. Об этом сообщила сама Мишарина. «В первые же дни наступившего нового года горожане из различных районов Арамильского городского округа обратились ко мне с просьбой помочь в решении двух проблем. Одна из них касается значительного повышения платы за отопление — с декабря прошлого года, а вторая — с постоянным отключением электроэнергии», — написала Мишарина на странице в соцсети «ВКонтакте». Также жители оставили жалобы на личной странице главы города. «Это не дело, в квартире 15 градусов, а платеж — будто топят на всю катушку. Я не готова за холод платить», — написала Татьяна Ч. Другая жительница Анастасия Б. написала, что ей пришла квитанция на сумму 5800 рублей. «Прошу разобраться. В доме на улице Курчатова, 16 — холодно, а плачу 6200 рублей за однушку», — пожаловалась Анна М. Марина Мишарина пообещала разобраться с каждой проблемой после 9 января, когда службы возобновят работу. «Все разъяснения будут даны жителям АГО, в том числе и в СМИ, чтобы все горожане знали, как правильно поступать в тот или иной момент, а, главное, не верить слухам и домыслам», — дополнила она. Журналист URA.RU отправил запрос главе Арамиля с просьбой прокомментировать, почему в городе постоянно отключают электричество. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее сообщалось, что субъекты РФ могут повысить плату за коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023. Тарифы на ЖКУ выросли на 9%. Скрин: страница Марины Мишариной в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Арамиля (Свердловская область) массово пожаловались мэру города Марине Мишариной на две проблемы: значительное повышение платы за отопление и постоянное отключение электроэнергии. Об этом сообщила сама Мишарина. «В первые же дни наступившего нового года горожане из различных районов Арамильского городского округа обратились ко мне с просьбой помочь в решении двух проблем. Одна из них касается значительного повышения платы за отопление — с декабря прошлого года, а вторая — с постоянным отключением электроэнергии», — написала Мишарина на странице в соцсети «ВКонтакте». Также жители оставили жалобы на личной странице главы города. «Это не дело, в квартире 15 градусов, а платеж — будто топят на всю катушку. Я не готова за холод платить», — написала Татьяна Ч. Другая жительница Анастасия Б. написала, что ей пришла квитанция на сумму 5800 рублей. «Прошу разобраться. В доме на улице Курчатова, 16 — холодно, а плачу 6200 рублей за однушку», — пожаловалась Анна М. Марина Мишарина пообещала разобраться с каждой проблемой после 9 января, когда службы возобновят работу. «Все разъяснения будут даны жителям АГО, в том числе и в СМИ, чтобы все горожане знали, как правильно поступать в тот или иной момент, а, главное, не верить слухам и домыслам», — дополнила она. Журналист URA.RU отправил запрос главе Арамиля с просьбой прокомментировать, почему в городе постоянно отключают электричество. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее сообщалось, что субъекты РФ могут повысить плату за коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023. Тарифы на ЖКУ выросли на 9%.