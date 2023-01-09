Зеленский обманывает своих военных о ситуации в Соледаре

09 января 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Президент Украины Зеленский обманывает своих солдат, рассказали в Народной милиции ЛНР Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев обещает провести ротацию личного состава и направить подкрепление в Соледар, чем обманывает своих военных. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «Это уже их распространенная практика — до последнего убеждать свои войска, что они не в окружении, но в конечном счете выясняется, что эти войска либо попадают в окружение, либо сдаются, либо бывают полностью разгромлены», — заявил Филипоненко в эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что речь идет не о конспирации, а о намеренном введении в заблуждение. Ранее немецкий журналист рассказывал, что российская армия окружила ВСУ в Соледаре. Он отметил, что ситуация там «ужасная» и ВС РФ контролируют половину города. Он предположил, что если ВСУ не смогут провести контрнаступление на этом участке, то они проиграют.

Киев обещает провести ротацию личного состава и направить подкрепление в Соледар, чем обманывает своих военных. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «Это уже их распространенная практика — до последнего убеждать свои войска, что они не в окружении, но в конечном счете выясняется, что эти войска либо попадают в окружение, либо сдаются, либо бывают полностью разгромлены», — заявил Филипоненко в эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что речь идет не о конспирации, а о намеренном введении в заблуждение. Ранее немецкий журналист рассказывал, что российская армия окружила ВСУ в Соледаре. Он отметил, что ситуация там «ужасная» и ВС РФ контролируют половину города. Он предположил, что если ВСУ не смогут провести контрнаступление на этом участке, то они проиграют.