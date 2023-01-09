Челябинский губернатор отправит ревизоров в свое управление делами

Управление делами губернатора и правительства Челябинской области проверят по четырем направлениям
Сотрудники Главного контрольного управления Челябинской области проведут внутренний аудит управления делами губернатора и правительства региона. Соответствующий пункт внесен в план проверок на 2023 год.
«В ходе контрольных мероприятий будут проверены расходы управления делами, их отражение в бюджетном учете и отчетности. Также будет проверено исполнение полномочий по администрированию доходов и дефицита бюджета», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, состоится ревизия финансово-хозяйственной деятельности управления делами. Четвертым пунктом в плане значится проверка осуществления бюджетных инвестиций.
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