Челябинский губернатор отправит ревизоров в свое управление делами

09 января 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Управление делами губернатора и правительства Челябинской области проверят по четырем направлениям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники Главного контрольного управления Челябинской области проведут внутренний аудит управления делами губернатора и правительства региона. Соответствующий пункт внесен в план проверок на 2023 год. «В ходе контрольных мероприятий будут проверены расходы управления делами, их отражение в бюджетном учете и отчетности. Также будет проверено исполнение полномочий по администрированию доходов и дефицита бюджета», — пояснили в пресс-службе ведомства. Помимо этого, состоится ревизия финансово-хозяйственной деятельности управления делами. Четвертым пунктом в плане значится проверка осуществления бюджетных инвестиций.

Сотрудники Главного контрольного управления Челябинской области проведут внутренний аудит управления делами губернатора и правительства региона. Соответствующий пункт внесен в план проверок на 2023 год. «В ходе контрольных мероприятий будут проверены расходы управления делами, их отражение в бюджетном учете и отчетности. Также будет проверено исполнение полномочий по администрированию доходов и дефицита бюджета», — пояснили в пресс-службе ведомства. Помимо этого, состоится ревизия финансово-хозяйственной деятельности управления делами. Четвертым пунктом в плане значится проверка осуществления бюджетных инвестиций.