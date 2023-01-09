Челябинский губернатор отправит ревизоров в свое управление делами

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Менщикова Ирина. Курган, бумаги, документы
Управление делами губернатора и правительства Челябинской области проверят по четырем направлениям Фото:

Сотрудники Главного контрольного управления Челябинской области проведут внутренний аудит управления делами губернатора и правительства региона. Соответствующий пункт внесен в план проверок на 2023 год.

«В ходе контрольных мероприятий будут проверены расходы управления делами, их отражение в бюджетном учете и отчетности. Также будет проверено исполнение полномочий по администрированию доходов и дефицита бюджета», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, состоится ревизия финансово-хозяйственной деятельности управления делами. Четвертым пунктом в плане значится проверка осуществления бюджетных инвестиций.

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Сотрудники Главного контрольного управления Челябинской области проведут внутренний аудит управления делами губернатора и правительства региона. Соответствующий пункт внесен в план проверок на 2023 год. «В ходе контрольных мероприятий будут проверены расходы управления делами, их отражение в бюджетном учете и отчетности. Также будет проверено исполнение полномочий по администрированию доходов и дефицита бюджета», — пояснили в пресс-службе ведомства. Помимо этого, состоится ревизия финансово-хозяйственной деятельности управления делами. Четвертым пунктом в плане значится проверка осуществления бюджетных инвестиций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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