В Екатеринбурге срочно эвакуировали колледж

10 января 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

К коллежу стянули машины пожарных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали сотрудников и студентов Уральского политехнического колледжа на улице Ленина, 89. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Что-то горит, сейчас всех вывели на улицы. Студенты и сотрудники надели, что успели, и вышли на мороз. К колледжу стягивают машины пожарных», — сообщил собеседник агентства. По его словам, в здании видно задымление. «Когда выходили, на первом этаже было нечем дышать», — рассказал очевидец. Он поделился кадрами, как к колледжу подъезжают две специальные машины. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. На почту колледжа отправлен запрос. Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали сотрудников и студентов Уральского политехнического колледжа на улице Ленина, 89. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Что-то горит, сейчас всех вывели на улицы. Студенты и сотрудники надели, что успели, и вышли на мороз. К колледжу стягивают машины пожарных», — сообщил собеседник агентства. По его словам, в здании видно задымление. «Когда выходили, на первом этаже было нечем дышать», — рассказал очевидец. Он поделился кадрами, как к колледжу подъезжают две специальные машины. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. На почту колледжа отправлен запрос.