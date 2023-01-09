09 января 2023

В Екатеринбурге срочно эвакуировали колледж

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожарный гидрант, сотрудники мчс, учения мчс, мчс россии, пожарный
К коллежу стянули машины пожарных Фото:

В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали сотрудников и студентов Уральского политехнического колледжа на улице Ленина, 89. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Что-то горит, сейчас всех вывели на улицы. Студенты и сотрудники надели, что успели, и вышли на мороз. К колледжу стягивают машины пожарных», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в здании видно задымление. «Когда выходили, на первом этаже было нечем дышать», — рассказал очевидец. Он поделился кадрами, как к колледжу подъезжают две специальные машины.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. На почту колледжа отправлен запрос.

Фото:

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В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали сотрудников и студентов Уральского политехнического колледжа на улице Ленина, 89. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Что-то горит, сейчас всех вывели на улицы. Студенты и сотрудники надели, что успели, и вышли на мороз. К колледжу стягивают машины пожарных», — сообщил собеседник агентства. По его словам, в здании видно задымление. «Когда выходили, на первом этаже было нечем дышать», — рассказал очевидец. Он поделился кадрами, как к колледжу подъезжают две специальные машины. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. На почту колледжа отправлен запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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