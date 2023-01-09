В Екатеринбурге срочно эвакуировали колледж

В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали сотрудников и студентов Уральского политехнического колледжа на улице Ленина, 89. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«Что-то горит, сейчас всех вывели на улицы. Студенты и сотрудники надели, что успели, и вышли на мороз. К колледжу стягивают машины пожарных», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, в здании видно задымление. «Когда выходили, на первом этаже было нечем дышать», — рассказал очевидец. Он поделился кадрами, как к колледжу подъезжают две специальные машины.
URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. На почту колледжа отправлен запрос.
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