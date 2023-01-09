В Челябинске кухонным работникам военных училищ оформят отсрочку от мобилизации

10 января 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Работники будут задействованы в выполнении оборонного заказа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов (ЧВВАКУШ) и Автомобильное училище ищут кухонных работников. Согласно объявлению, кандидатам предлагают отсрочку от мобилизации. «Предлагаем вакансии повара, грузчика, кухонного работника, помощника повара. Официальное трудоустройство, соцпакет, зарплата от 30 тысяч рублей, для мужчин оформляется отсрочка по мобилизации», — говорится в объявлении газеты «Вечерний Челябинск». URA.RU связалось с аутсорсинговой компанией «Консул», занимающейся представлением услуг питания военнослужащим, курсантам и офицерам. Там подтвердили, что в военные училища требуются работники на кухню. Соискатели не должны иметь проблем с алкоголем. «Наша компания задействована в выполнении оборонного заказа. Сотрудникам предоставляется бронь от мобилизации. У действующих сотрудников она уже оформлена», — подытожили в «Консуле». С 21 сентября по 28 октября прошлого года в России прошла частичная мобилизация. В рамках ее проведения в ряды ВС РФ было призвано 300 тысяч человек. При этом от мобилизации освобождали работников предприятий ОПК. За это время количество таких предприятий выросло в восемь раз — с 23 до 190.

Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов (ЧВВАКУШ) и Автомобильное училище ищут кухонных работников. Согласно объявлению, кандидатам предлагают отсрочку от мобилизации. «Предлагаем вакансии повара, грузчика, кухонного работника, помощника повара. Официальное трудоустройство, соцпакет, зарплата от 30 тысяч рублей, для мужчин оформляется отсрочка по мобилизации», — говорится в объявлении газеты «Вечерний Челябинск». URA.RU связалось с аутсорсинговой компанией «Консул», занимающейся представлением услуг питания военнослужащим, курсантам и офицерам. Там подтвердили, что в военные училища требуются работники на кухню. Соискатели не должны иметь проблем с алкоголем. «Наша компания задействована в выполнении оборонного заказа. Сотрудникам предоставляется бронь от мобилизации. У действующих сотрудников она уже оформлена», — подытожили в «Консуле». С 21 сентября по 28 октября прошлого года в России прошла частичная мобилизация. В рамках ее проведения в ряды ВС РФ было призвано 300 тысяч человек. При этом от мобилизации освобождали работников предприятий ОПК. За это время количество таких предприятий выросло в восемь раз — с 23 до 190.