В Тюменской области после пожара в частном доме найден труп человека

10 января 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в деревне Шамша Тобольского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Шамша Тобольского района (Тюменская область) произошел пожар, в котором погиб один человек. Об этом сообщает официальный паблик регионального управления МЧС. Там уточнили, что возгорание произошло в частном доме. «Сегодня в двенадцатом часу дня поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Шамша Тобольского муниципального района. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение по всей площади дома. Спустя час пожар был ликвидирован. К сожалению, один человек погиб», — указано в сообщении ГУ МЧС по Тюменской области. В ведомстве добавили, что в тушении пожара были задействованы шесть единиц техники. Причины, которые привели к трагедии, устанавливаются. Ранее агентство писало о том, что вечером 9 января в селе Уктус Бердюжского района сгорел частный дом. В огне погибла семейная пара.

В деревне Шамша Тобольского района (Тюменская область) произошел пожар, в котором погиб один человек. Об этом сообщает официальный паблик регионального управления МЧС. Там уточнили, что возгорание произошло в частном доме. «Сегодня в двенадцатом часу дня поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Шамша Тобольского муниципального района. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение по всей площади дома. Спустя час пожар был ликвидирован. К сожалению, один человек погиб», — указано в сообщении ГУ МЧС по Тюменской области. В ведомстве добавили, что в тушении пожара были задействованы шесть единиц техники. Причины, которые привели к трагедии, устанавливаются. Ранее агентство писало о том, что вечером 9 января в селе Уктус Бердюжского района сгорел частный дом. В огне погибла семейная пара.