09 января 2023

В Тюменской области после пожара в частном доме найден труп человека

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Пожар произошел в деревне Шамша Тобольского района Фото:

В деревне Шамша Тобольского района (Тюменская область) произошел пожар, в котором погиб один человек. Об этом сообщает официальный паблик регионального управления МЧС. Там уточнили, что возгорание произошло в частном доме.

«Сегодня в двенадцатом часу дня поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Шамша Тобольского муниципального района. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение по всей площади дома. Спустя час пожар был ликвидирован. К сожалению, один человек погиб», — указано в сообщении ГУ МЧС по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в тушении пожара были задействованы шесть единиц техники. Причины, которые привели к трагедии, устанавливаются. Ранее агентство писало о том, что вечером 9 января в селе Уктус Бердюжского района сгорел частный дом. В огне погибла семейная пара.

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В деревне Шамша Тобольского района (Тюменская область) произошел пожар, в котором погиб один человек. Об этом сообщает официальный паблик регионального управления МЧС. Там уточнили, что возгорание произошло в частном доме. «Сегодня в двенадцатом часу дня поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Шамша Тобольского муниципального района. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение по всей площади дома. Спустя час пожар был ликвидирован. К сожалению, один человек погиб», — указано в сообщении ГУ МЧС по Тюменской области. В ведомстве добавили, что в тушении пожара были задействованы шесть единиц техники. Причины, которые привели к трагедии, устанавливаются. Ранее агентство писало о том, что вечером 9 января в селе Уктус Бердюжского района сгорел частный дом. В огне погибла семейная пара.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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