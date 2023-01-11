Пермяки получили почти три миллиона рублей за отстрел волков

12 января 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

В 2022 году было уничтожено 166 волков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Пермском крае на территории охотничьих угодий за 2022 год было добыто 166 волков, за часть из них охотникам выплатили в целом 2,8 млн рублей. О денежном поощрении охотников сообщило Минприроды Прикамья. «С начала года на территории охотничьих угодий Пермского края в рамках регулирования численности, любительской и спортивной охоты добыто 166 волков. За добычу 124 хищников гражданам выплачено 2,8 млн рублей», — информирует сайт министерства. С 2022 года увеличился размер выплаты за отстрел одного волка на территории охотугодий с 20 до 23 тысяч рублей. Отстрел волков происходит санкционированно, для регулирования их численности и предотвращения нападения на людей и животных. В Минприроды планируют в новом году увеличить число добытых особей минимум до 250. Для мотивации в 2022 году были сокращены сроки рассмотрения заявлений на выплаты, а денежное вознаграждение теперь могут получить и люди, занимающиеся любительской и спортивной охотой. URA.RU рассказывало о распоряжении главы Чердынского округа в Пермском крае вознаграждать охотников за добычу волков. Такая мера была принята после нападения стаи волков на собаку в селе Покча.

В Пермском крае на территории охотничьих угодий за 2022 год было добыто 166 волков, за часть из них охотникам выплатили в целом 2,8 млн рублей. О денежном поощрении охотников сообщило Минприроды Прикамья. «С начала года на территории охотничьих угодий Пермского края в рамках регулирования численности, любительской и спортивной охоты добыто 166 волков. За добычу 124 хищников гражданам выплачено 2,8 млн рублей», — информирует сайт министерства. С 2022 года увеличился размер выплаты за отстрел одного волка на территории охотугодий с 20 до 23 тысяч рублей. Отстрел волков происходит санкционированно, для регулирования их численности и предотвращения нападения на людей и животных. В Минприроды планируют в новом году увеличить число добытых особей минимум до 250. Для мотивации в 2022 году были сокращены сроки рассмотрения заявлений на выплаты, а денежное вознаграждение теперь могут получить и люди, занимающиеся любительской и спортивной охотой. URA.RU рассказывало о распоряжении главы Чердынского округа в Пермском крае вознаграждать охотников за добычу волков. Такая мера была принята после нападения стаи волков на собаку в селе Покча.