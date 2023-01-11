11 января 2023

Пермяки получили почти три миллиона рублей за отстрел волков

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
В 2022 году было уничтожено 166 волков Фото:

В Пермском крае на территории охотничьих угодий за 2022 год было добыто 166 волков, за часть из них охотникам выплатили в целом 2,8 млн рублей. О денежном поощрении охотников сообщило Минприроды Прикамья.

«С начала года на территории охотничьих угодий Пермского края в рамках регулирования численности, любительской и спортивной охоты добыто 166 волков. За добычу 124 хищников гражданам выплачено 2,8 млн рублей», — информирует сайт министерства. С 2022 года увеличился размер выплаты за отстрел одного волка на территории охотугодий с 20 до 23 тысяч рублей.

Отстрел волков происходит санкционированно, для регулирования их численности и предотвращения нападения на людей и животных. В Минприроды планируют в новом году увеличить число добытых особей минимум до 250. Для мотивации в 2022 году были сокращены сроки рассмотрения заявлений на выплаты, а денежное вознаграждение теперь могут получить и люди, занимающиеся любительской и спортивной охотой.

URA.RU рассказывало о распоряжении главы Чердынского округа в Пермском крае вознаграждать охотников за добычу волков. Такая мера была принята после нападения стаи волков на собаку в селе Покча.

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В Пермском крае на территории охотничьих угодий за 2022 год было добыто 166 волков, за часть из них охотникам выплатили в целом 2,8 млн рублей. О денежном поощрении охотников сообщило Минприроды Прикамья. «С начала года на территории охотничьих угодий Пермского края в рамках регулирования численности, любительской и спортивной охоты добыто 166 волков. За добычу 124 хищников гражданам выплачено 2,8 млн рублей», — информирует сайт министерства. С 2022 года увеличился размер выплаты за отстрел одного волка на территории охотугодий с 20 до 23 тысяч рублей. Отстрел волков происходит санкционированно, для регулирования их численности и предотвращения нападения на людей и животных. В Минприроды планируют в новом году увеличить число добытых особей минимум до 250. Для мотивации в 2022 году были сокращены сроки рассмотрения заявлений на выплаты, а денежное вознаграждение теперь могут получить и люди, занимающиеся любительской и спортивной охотой. URA.RU рассказывало о распоряжении главы Чердынского округа в Пермском крае вознаграждать охотников за добычу волков. Такая мера была принята после нападения стаи волков на собаку в селе Покча.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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