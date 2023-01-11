Свердловский губернатор отменил пресс-конференцию 12 января 2023 в 14:14 Размер текста - 17 + Вместо общения с губернатором Куйвашевым журналистами предлагают посетить Бал прессы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пресс-конференция с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, намеченная на 13 января, отменена. Официальная причина — изменение в рабочем графике главы региона. Об этом сообщает департамент информационной политики. «В связи с изменениями рабочего графика пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева перенесена на более поздний срок», — сообщают представители регионального правительства. Вместо этого пройдет традиционный Бал прессы, на который приглашены руководители областных редакций. О новой дате проведения пресс-конференции обещали сообщить дополнительно. Ранее правительство региона заявило, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретится с журналистами 13 января в детском технопарке «Кванториум» в ЦПКиО имени Маяковского. На встрече со СМИ Куйвашев должен был подвести итоги 2022-го года и поделиться планами на 2023-й. Пресс-конференция с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, намеченная на 13 января, отменена. Официальная причина — изменение в рабочем графике главы региона. Об этом сообщает департамент информационной политики. «В связи с изменениями рабочего графика пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева перенесена на более поздний срок», — сообщают представители регионального правительства. Вместо этого пройдет традиционный Бал прессы, на который приглашены руководители областных редакций. О новой дате проведения пресс-конференции обещали сообщить дополнительно. Ранее правительство региона заявило, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретится с журналистами 13 января в детском технопарке «Кванториум» в ЦПКиО имени Маяковского. На встрече со СМИ Куйвашев должен был подвести итоги 2022-го года и поделиться планами на 2023-й. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям