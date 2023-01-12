Mash: из воинской части в Москве сбежал вооруженный солдат

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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, автомат, калашников, стрельба, военные сборы, стрелковая подготовка, калаш, огневая
Сбежавшего солдата разыскивают в Москве Фото:

Солдат ВС РФ сбежал из московской воинской части. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что он вооружен автоматом и гранатами.

«Вооруженный автоматом и гранатами солдат сбежал из воинской части в Москве», — говорится в сообщении. Есть информация, что солдата зовут Д. Афонин. Его разыскивает полиция.

Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответа не поступило.

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Солдат ВС РФ сбежал из московской воинской части. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что он вооружен автоматом и гранатами. «Вооруженный автоматом и гранатами солдат сбежал из воинской части в Москве», — говорится в сообщении. Есть информация, что солдата зовут Д. Афонин. Его разыскивает полиция. Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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