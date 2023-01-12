Mash: из воинской части в Москве сбежал вооруженный солдат

Сбежавшего солдата разыскивают в Москве
Солдат ВС РФ сбежал из московской воинской части. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что он вооружен автоматом и гранатами.
«Вооруженный автоматом и гранатами солдат сбежал из воинской части в Москве», — говорится в сообщении. Есть информация, что солдата зовут Д. Афонин. Его разыскивает полиция.
Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответа не поступило.
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