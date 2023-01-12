В ХМАО Роспотребнадзор уличил «Связной» в обмане клиентов

В ХМАО Роспотребнадзор разоблачил сотрудника сети «Связной», оформлявшего сим-карты в кредит

Сотрудник сети «Связной» оформил клиенту кредит на сим-карты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ханты-Мансийске отдел Роспотребнадзора разоблачил схему сотрудника салона «Сеть Связной» по обману клиента. На официальном сайте ведомства сообщается, что нарушитель оформил кредит на смартфон и несколько сим-карт, введя потребителя в заблуждение.

«Потребитель обратился в один из салонов „Сеть Связной“ столицы округа с намерением приобрести в рассрочку смартфон Samsung Galaxy. Без разъяснения сути рассрочки потребителю оформлен потребительский кредит, которым оплачен не только смартфон, но и несколько сим-карт», — говорится в публикации.

Расследование показало, что сотрудник сети уже привлекался к ответственности за подобное преступление. Виновника оштрафовали на 300 000 рублей. «Сеть Связной» трижды обжаловала решение суда, подавая апелляции, однако все инстанции подтвердили правильность вынесенного решения.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор оштрафовал авиакомпанию Utair. Виновники получили штраф в 30 тысяч рублей за продажу уже купленного места в самолете.