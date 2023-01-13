Жительница Североуральска с ноября 2022 года не выходила на связь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница Североуральска (Свердловская область) Ольга Мехдиева в ноябре уехала на заработки в Екатеринбург и с тех пор не выходит на связь. Женщина не пользуется мобильным телефоном, а в интернате в родном городе у нее остался сын. Полиция начала розыск пропавшей, сообщили URA.RU в ОМВД по Североуральску.

«Разыскивается без вести пропавшая жительница Североуральска Ольга Тахировна Мехдиева 1982 года рождения, которая с ноября 2022 года перестала выходить на связь со своими родственниками и сотрудниками службы опеки. Если вы располагаете информацией о местонахождении Ольги Мехдиевой, просим сообщить по телефону 02», — рассказали в полиции.

Информацию о том, что ведутся поиски, URA.RU подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, женщина уехала в конце ноября на заработки вахтовых методом в Екатеринбург, не имея с собой мобильного телефона.

«Она и ранее неоднократно уезжала на период от 3 до 6 месяцев, но всегда возвращалась самостоятельно. Официально она не трудоустроена, судимостей не имеет. С заявлением о пропаже в полицию обратилась ее сестра, так как родственница два месяца не выходила на связь и с ней, и с органами опеки. Социальное учреждение, в свою очередь, забило тревогу по той причине, что ребенок пропавшей находится в социальном центре. Хоть я и воспитан на традиционных народных ценностях, к примеру, „не говори гоп, пока не перепрыгнешь“, тем не менее, постучу по дереву и попытаюсь успокоить тех, кто прочитает эту новость, чтобы заранее сильно не волновались», — рассказывает полковник Горелых.

По его словам, 12 января в адрес интерната, где воспитывается сын пропавшей, пришла посылка от мамы. «Таким образом, есть надежда, что эта история может закончиться благополучно. Сыщики уголовного розыска пытаются установить адрес, откуда мама ребенка прислала весточку, чтобы связаться с ней и узнать, все ли с ней в порядке, после чего дать отбой розыскным мероприятиям», — добавил Горелых.

О результатах мероприятий пресс-секретарь свердловского главка пообещал проинформировать дополнительно. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пропала 40-летняя женщина. Она не выходила на связь с 11 января.

На момент исчезновения Ольга Мехдиева была одета в длинную куртку, шапку, брюки и полуботинки черного цвета. Среди особых примет — родимое пятно на лбу и послеоперационный след в виде шрама на животе Фото: ОМВД России по Североуральску