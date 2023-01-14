«Поляки, британцы, темнокожие. Достаточно много. Видели. У нас боевые действия ведутся с апреля и по сегодняшний день. За это время мы видели много поляков», — сказала Светлана Тарадайко в беседе с РИА Новости. Она также уточнила, что мирные жители старались не вступать с наемниками в контакт.
Ранее офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что в украинской армии воюют наемники более чем из 30 государств. Среди них преобладают англоязычные солдаты, дополняет Nation News. Ранее в Минобороны РФ рассказали о взятии Соледара. В данный момент ВС РФ полностью контролируют город.
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В Соледаре в рядах украинской армии выступали польские и британские наемники. Об этом рассказала местная жительница Светлана Тарадайко. «Поляки, британцы, темнокожие. Достаточно много. Видели. У нас боевые действия ведутся с апреля и по сегодняшний день. За это время мы видели много поляков», — сказала Светлана Тарадайко в беседе с РИА Новости. Она также уточнила, что мирные жители старались не вступать с наемниками в контакт. Ранее офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что в украинской армии воюют наемники более чем из 30 государств. Среди них преобладают англоязычные солдаты, дополняет Nation News. Ранее в Минобороны РФ рассказали о взятии Соледара. В данный момент ВС РФ полностью контролируют город.