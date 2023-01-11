Что известно о боях за Соледар к этому часу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, бтр, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, сво, специальная военная операция
Взятие Соледара позволит освободить ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ взяла под контроль большую часть Соледара и блокировала город с двух сторон. URA.RU приводит основные подробности о боях за Соледар.

Российские военные вошли в Соледар в августе. В ноябре стало известно, что ВСУ решили отменить наступление и начать оборону на этом направлении. В декабре Украина перебросила подкрепление туда. Уже в январе в ЛНР заявляли об отступлении ВСУ из городской застройки. По словам главы МВД региона Виталия Киселева, армии Украины на прошлой неделе приказали отступить из Соледара.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия РФ взяла под контроль большую часть Соледара и блокировала город с двух сторон. URA.RU приводит основные подробности о боях за Соледар. Российские военные вошли в Соледар в августе. В ноябре стало известно, что ВСУ решили отменить наступление и начать оборону на этом направлении. В декабре Украина перебросила подкрепление туда. Уже в январе в ЛНР заявляли об отступлении ВСУ из городской застройки. По словам главы МВД региона Виталия Киселева, армии Украины на прошлой неделе приказали отступить из Соледара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...