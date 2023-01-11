Что известно о боях за Соледар к этому часу

Взятие Соледара позволит освободить ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия РФ взяла под контроль большую часть Соледара и блокировала город с двух сторон. URA.RU приводит основные подробности о боях за Соледар.
- Российские военные взяли под контроль большую часть Соледара, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хотел сделать из города «символ непобедимости»;
- По словам замкомандующего второго армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинова, город можно считать фактически взятым. Отдельные подразделения ВСУ начали бежать из Соледара, признались в Офисе украинского президента;
- Боец ВСУ, участвующий в обороне, пожаловался, что командование бросило армию в Соледаре. Командование украинской армии подставило своих бойцов в Соледаре, так как их не обеспечили теплой одеждой, из-за холода солдаты начали сдаваться, сообщило RT.
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии всей территории. Представитель командования восточного направления ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинская армия не отдавала Соледар;
- Позже в Минобороны РФ сообщили о блокировании города с юга и севера силами ВДВ, там ведутся бои. Взятие контроля над этим населенным пунктом позволит полностью освободить ДНР, считает Пушилин;
- В Кремле отметили, что в Соледаре есть позитивная динамика. В Соледаре остались около 500 украинских военных, сказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.
- Украинская армия не сможет начать наступление на этом направлении из-за успехов военных РФ, написал Bloomberg. Взятие Соледара будет «большой победой» для России с августа, отметил американский журнал The Hill;
- Взятие города заведет в тупик ВСУ и заставит их отступить или сдаться, сказал URA.RU военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц. Город расположен к северо-востоку от Артемовска, поэтому армия РФ сможет перерезать линию снабжения ВСУ, отметил он.
Российские военные вошли в Соледар в августе. В ноябре стало известно, что ВСУ решили отменить наступление и начать оборону на этом направлении. В декабре Украина перебросила подкрепление туда. Уже в январе в ЛНР заявляли об отступлении ВСУ из городской застройки. По словам главы МВД региона Виталия Киселева, армии Украины на прошлой неделе приказали отступить из Соледара.
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