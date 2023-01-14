В Перми признали незаконной мобилизацию отца троих детей

15 января 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Суд признал незаконным отказ предоставить отсрочку по мобилизации пермяку Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Суд Кунгура (Пермский край) признал незаконным решение призывной комиссии о мобилизации отца троих детей. Об этом журналисту издания Properm сообщили в инстанции. «Житель Кунгура обратился в суд с административным иском о признании незаконным отказа в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Также он просил суд обязать военную комиссию пересмотреть ранее принятое решение о призыве его на военную службу по мобилизации. Решением суда административное исковое заявление истца удовлетворено», — пишет издание со ссылкой на инстанцию. Мужчина указал, что является отцом троих детей, а также в его семье воспитывается четвертый несовершеннолетний ребенок от первого брака супруги, который фактически тоже находится на его иждивении. Суд признал незаконным отказ предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации и обязал пересмотреть ранее принятое решение призывной комиссии.

Суд Кунгура (Пермский край) признал незаконным решение призывной комиссии о мобилизации отца троих детей. Об этом журналисту издания Properm сообщили в инстанции. «Житель Кунгура обратился в суд с административным иском о признании незаконным отказа в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Также он просил суд обязать военную комиссию пересмотреть ранее принятое решение о призыве его на военную службу по мобилизации. Решением суда административное исковое заявление истца удовлетворено», — пишет издание со ссылкой на инстанцию. Мужчина указал, что является отцом троих детей, а также в его семье воспитывается четвертый несовершеннолетний ребенок от первого брака супруги, который фактически тоже находится на его иждивении. Суд признал незаконным отказ предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации и обязал пересмотреть ранее принятое решение призывной комиссии.