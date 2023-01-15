Bild: у Шольца возникли трудности с поиском женщины на пост министра обороны

16 января 2023 в 04:25 Размер текста - 17 +

Шольц не может найти новую женщину на пост министра Фото: Bundesregierung\Denzel Отставка министра обороны Германии Кристины Ламбрехт поставила в затруднительное положение канцлера Олафа Шольца. Ему сложно найти подходящего кандидата, так как ранее он пообещал, что половина правительства страны будет состоять из женщин. Об этом сообщили журналисты издания Bild. «У Шольца проблемы с женщинами, когда дело доходит до назначения на должность: в начале своего президентского срока он пообещал, что минимум половина его правительственной команды будет состоять из женщин», — указывают авторы издания в своей статье. Вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицки обозначил, что данный подход не только затрудняет поиски кандидата, но и ставит под сомнение его профессиональную пригодность. «Федеральный канцлер не должен заполнять министерство обороны, которое важно для безопасности Германии, с равной точки зрения в зависимости от пола, а только в соответствии с компетенцией», — сообщил он. Ранее URA.RU сообщало, что Шольц также создал проблемы и в сфере экономики Германии. По заявлению МИД РФ, к этому привела необдуманная политика канцлера, который разорвал отношения с Россией.

Отставка министра обороны Германии Кристины Ламбрехт поставила в затруднительное положение канцлера Олафа Шольца. Ему сложно найти подходящего кандидата, так как ранее он пообещал, что половина правительства страны будет состоять из женщин. Об этом сообщили журналисты издания Bild. «У Шольца проблемы с женщинами, когда дело доходит до назначения на должность: в начале своего президентского срока он пообещал, что минимум половина его правительственной команды будет состоять из женщин», — указывают авторы издания в своей статье. Вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицки обозначил, что данный подход не только затрудняет поиски кандидата, но и ставит под сомнение его профессиональную пригодность. «Федеральный канцлер не должен заполнять министерство обороны, которое важно для безопасности Германии, с равной точки зрения в зависимости от пола, а только в соответствии с компетенцией», — сообщил он. Ранее URA.RU сообщало, что Шольц также создал проблемы и в сфере экономики Германии. По заявлению МИД РФ, к этому привела необдуманная политика канцлера, который разорвал отношения с Россией.