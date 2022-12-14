В МИД РФ заявили, что Шольц сам виноват в развале экономики Германии

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Необдуманная политика Шольца привела к развалу экономики Германии, заявили в МИД России Фото:

Исключительно необдуманная политика канцлера ФРГ Олафа Шольца привела к разрыву сотрудничества между Германией и Россией, в следствии чего немецкая промышленность претерпевает сложные времена. Об этом сообщили в МИД России.

«Необдуманная политика кабинета Шольца привела к сложным временам для немецкой промышленности», — сообщили в telegram-канале министерства. Там подчеркнули, что рост промышленности Германии был основан исключительно на сотрудничестве с Россией в экономической и энергетической области. Только лишь решения немецкого канцлера привели к разрыву этого сотрудничества, считают в МИД.

Ранее Шольц заявил, что Германия будет стремиться к сотрудничеству с Россией после окончания специальной военной операции. При этом в самом МИД РФ отметили, что Россия не будет просить первой о возобновлении сотрудничества, передает RT. Также канцлер Германии назвал важным продолжающийся диалог с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал 360.

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Исключительно необдуманная политика канцлера ФРГ Олафа Шольца привела к разрыву сотрудничества между Германией и Россией, в следствии чего немецкая промышленность претерпевает сложные времена. Об этом сообщили в МИД России. «Необдуманная политика кабинета Шольца привела к сложным временам для немецкой промышленности», — сообщили в telegram-канале министерства. Там подчеркнули, что рост промышленности Германии был основан исключительно на сотрудничестве с Россией в экономической и энергетической области. Только лишь решения немецкого канцлера привели к разрыву этого сотрудничества, считают в МИД. Ранее Шольц заявил, что Германия будет стремиться к сотрудничеству с Россией после окончания специальной военной операции. При этом в самом МИД РФ отметили, что Россия не будет просить первой о возобновлении сотрудничества, передает RT. Также канцлер Германии назвал важным продолжающийся диалог с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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