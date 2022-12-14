В МИД РФ заявили, что Шольц сам виноват в развале экономики Германии

Необдуманная политика Шольца привела к развалу экономики Германии, заявили в МИД РоссииФото: Bundesregierung\Denzel
Исключительно необдуманная политика канцлера ФРГ Олафа Шольца привела к разрыву сотрудничества между Германией и Россией, в следствии чего немецкая промышленность претерпевает сложные времена. Об этом сообщили в МИД России.
«Необдуманная политика кабинета Шольца привела к сложным временам для немецкой промышленности», — сообщили в telegram-канале министерства. Там подчеркнули, что рост промышленности Германии был основан исключительно на сотрудничестве с Россией в экономической и энергетической области. Только лишь решения немецкого канцлера привели к разрыву этого сотрудничества, считают в МИД.
Ранее Шольц заявил, что Германия будет стремиться к сотрудничеству с Россией после окончания специальной военной операции. При этом в самом МИД РФ отметили, что Россия не будет просить первой о возобновлении сотрудничества, передает RT. Также канцлер Германии назвал важным продолжающийся диалог с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал 360.
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Исключительно необдуманная политика канцлера ФРГ Олафа Шольца привела к разрыву сотрудничества между Германией и Россией, в следствии чего немецкая промышленность претерпевает сложные времена. Об этом сообщили в МИД России. «Необдуманная политика кабинета Шольца привела к сложным временам для немецкой промышленности», — сообщили в telegram-канале министерства. Там подчеркнули, что рост промышленности Германии был основан исключительно на сотрудничестве с Россией в экономической и энергетической области. Только лишь решения немецкого канцлера привели к разрыву этого сотрудничества, считают в МИД. Ранее Шольц заявил, что Германия будет стремиться к сотрудничеству с Россией после окончания специальной военной операции. При этом в самом МИД РФ отметили, что Россия не будет просить первой о возобновлении сотрудничества, передает RT. Также канцлер Германии назвал важным продолжающийся диалог с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал 360.