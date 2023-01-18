В ХМАО в 5 раз выросло число лжеминирований из-за сообщений из Украины

19 января 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

В Югре количество сообщений о ложных минированиях превысило 150 за год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После начала спецоперации на Украине в ХМАО количество ложных сообщений о минировании выросло в пять раз. Большая часть таких сообщений приходит из Украины. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Сообщений о минировании стало кратно больше, в 2021 году поступило всего 32 таких сообщения, но тогда еще не проводилась СВО. За 2022 год поступило больше 150 сообщений. При этом сейчас их количество не уменьшается. Большая часть таких сообщений приходит от иностранных источников, из Украины», — сказал источник. Он также добавил, что в ХМАО благодаря решениям антитеррористической комиссии ХМАО сократилось число эвакуаций. «Были изменены условия, при которых эвакуация необходима. Основными факторами является тип учреждения и время последнего обхода. Решение об эвакуации объекта оперативно принимается комиссией», — сказал источник. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на звонки журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО началась волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале года силовикам пришлось проверять все поликлиники в Нижневартовске из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве.

После начала спецоперации на Украине в ХМАО количество ложных сообщений о минировании выросло в пять раз. Большая часть таких сообщений приходит из Украины. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Сообщений о минировании стало кратно больше, в 2021 году поступило всего 32 таких сообщения, но тогда еще не проводилась СВО. За 2022 год поступило больше 150 сообщений. При этом сейчас их количество не уменьшается. Большая часть таких сообщений приходит от иностранных источников, из Украины», — сказал источник. Он также добавил, что в ХМАО благодаря решениям антитеррористической комиссии ХМАО сократилось число эвакуаций. «Были изменены условия, при которых эвакуация необходима. Основными факторами является тип учреждения и время последнего обхода. Решение об эвакуации объекта оперативно принимается комиссией», — сказал источник. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на звонки журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО началась волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале года силовикам пришлось проверять все поликлиники в Нижневартовске из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве.