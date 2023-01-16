В Свердловской области возник сильный дефицит курьеров

В Свердловской области вырос спрос на курьеров спрос более чем на 40%

17 января 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

В первую неделю января отклики на вакансии курьеров повысились на 28% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аналитики выявили рост спроса на курьеров на 41% в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в исследовательском центре «Зарплата.ру». «Исследовательский центр выявил высокий рост спроса на курьеров — на 41%. В июле медианная зарплата доставщиков в Свердловской области составила 60 тысяч рублей. Но уже в октябре минувшего года работодатели стали предлагать заработок курьерам на 36% больше», — отметили авторы исследования. В первую неделю января, несмотря на праздничные каникулы, количество откликов на вакансии курьеров повысилось на 28% относительно последней недели декабря прошлого года. «Активность соискателей в сфере доставки была нетипично высокой в указанный период», — рассказали в исследовательском центре. Почти 60% вакансий в сфере доставки — это автокурьеры, остальные — пешие и велокурьеры. В пиковый сезон при условии полной загрузки и рабочем дне не менее 12-14 часов в Свердловской области доставщик может заработать за месяц 90-100 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге составили топ вакансий с самыми высокими зарплатами. Возглавила рейтинг вакансия офтальмохирурга, которому предлагают 800 тысяч рублей в месяц.

Аналитики выявили рост спроса на курьеров на 41% в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в исследовательском центре «Зарплата.ру». «Исследовательский центр выявил высокий рост спроса на курьеров — на 41%. В июле медианная зарплата доставщиков в Свердловской области составила 60 тысяч рублей. Но уже в октябре минувшего года работодатели стали предлагать заработок курьерам на 36% больше», — отметили авторы исследования. В первую неделю января, несмотря на праздничные каникулы, количество откликов на вакансии курьеров повысилось на 28% относительно последней недели декабря прошлого года. «Активность соискателей в сфере доставки была нетипично высокой в указанный период», — рассказали в исследовательском центре. Почти 60% вакансий в сфере доставки — это автокурьеры, остальные — пешие и велокурьеры. В пиковый сезон при условии полной загрузки и рабочем дне не менее 12-14 часов в Свердловской области доставщик может заработать за месяц 90-100 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге составили топ вакансий с самыми высокими зарплатами. Возглавила рейтинг вакансия офтальмохирурга, которому предлагают 800 тысяч рублей в месяц.