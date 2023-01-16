В Свердловской области возник сильный дефицит курьеров

Аналитики выявили рост спроса на курьеров на 41% в Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в исследовательском центре «Зарплата.ру».
«Исследовательский центр выявил высокий рост спроса на курьеров — на 41%. В июле медианная зарплата доставщиков в Свердловской области составила 60 тысяч рублей. Но уже в октябре минувшего года работодатели стали предлагать заработок курьерам на 36% больше», — отметили авторы исследования.
В первую неделю января, несмотря на праздничные каникулы, количество откликов на вакансии курьеров повысилось на 28% относительно последней недели декабря прошлого года. «Активность соискателей в сфере доставки была нетипично высокой в указанный период», — рассказали в исследовательском центре.
Почти 60% вакансий в сфере доставки — это автокурьеры, остальные — пешие и велокурьеры. В пиковый сезон при условии полной загрузки и рабочем дне не менее 12-14 часов в Свердловской области доставщик может заработать за месяц 90-100 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге составили топ вакансий с самыми высокими зарплатами. Возглавила рейтинг вакансия офтальмохирурга, которому предлагают 800 тысяч рублей в месяц.
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