Алексей Денисенко уверен, что вопрос можно было бы решить и без суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Торговый дом „Обувь“» из Челябинска, которая принадлежит семье одного из самых богатых депутатов заксобрания региона Алексея Денисенко, судится с мэрией Геленджика из-за таунхауса. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Администрация Геленджика обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края к ООО „Торговый дом ‚Обувь‘“ с исковым заявлением. Просит обязать ответчика привести нежилое помещение в первоначальное состояние, а в случае неисполнения судебного акта взыскать неустойку», — сообщается в документах Арбитражного суда Краснодарского края.

Денисенко пояснил URA.RU, что объект приобретался 3—4 года назад, и серьезной реконструкции на нем не проводилось: помещение лишь отремонтировали и привели в порядок. Позицию подтвердило заключение экспертизы. Депутат отметил, что расширений и захвата чужой территории принадлежащая ему компания не осуществляла.

«Это распространенная практика, когда власти перекладывают ответственность, отдавая решения на откуп судов. В итоге судебная система завалена исками, стороны несут дополнительные расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, хотя очевидный вопрос можно было бы урегулировать, не запуская этого долгого процесса», — отметил в беседе с URA.RU Алексей Денисенко.

Объект, расположенный в 325 метрах от моря, используется компанией в качестве помещения для временного пребывания. Апартаменты расположены в комплексе из семи секций. В настоящее время одна из них продается. Как URA.RU пояснили в риэлторской компании, занимающейся продажей, собственник ожидает реализовать имущество за 88 млн рублей. Общая площадь таунхауса составляет 260 кв. метров, из которых жилая площадь без террас — 170 кв. метров.

В 2021 году Денисенко заработал почти 163 млн рублей. В компании «Юничел», возглавляемой отцом Владимиром Денисенко, занимает должность директора по развитию. Депутатом заксобрания региона стал в 2020 году.

Таунхаус в Геленджике находится в 325 метрах от пляжа Скрин: сервис «Яндекс.Карты»