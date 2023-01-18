Экс-мэра Владивостока отправили в колонию на 16 лет за многомилионные взятки

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Бывшего мэра Владивостока приговорили за взятки в особо крупных размерах Фото:

Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка приговорили к 16,5 лет колонии за получение взяток. Общая сумма последних составила 38 млн рублей.

«Экс-мэра Владивостока Гуменюка осудили на 16,5 лет колонии за получение 38 млн рублей взяток», — сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Кроме того, судья Ленинского районного суда Владивостока Наталья Верхотурова назначила Гуменюку штраф в размере 150 млн рублей.

В 2021 году следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении Гуменюка. По версии следователей, политик с 2019 по 2021 год регулярно брал взятки от руководства МУПВ «Некрополь», которые получали от него в обмен покровительство при оказании услуг, связанных с похоронным бизнесом. Ранее предполагалось, что Гуменюк получил взятки размером около 20 млн рублей, однако следствие узнало о более значительных суммах.

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Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка приговорили к 16,5 лет колонии за получение взяток. Общая сумма последних составила 38 млн рублей. «Экс-мэра Владивостока Гуменюка осудили на 16,5 лет колонии за получение 38 млн рублей взяток», — сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Кроме того, судья Ленинского районного суда Владивостока Наталья Верхотурова назначила Гуменюку штраф в размере 150 млн рублей. В 2021 году следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении Гуменюка. По версии следователей, политик с 2019 по 2021 год регулярно брал взятки от руководства МУПВ «Некрополь», которые получали от него в обмен покровительство при оказании услуг, связанных с похоронным бизнесом. Ранее предполагалось, что Гуменюк получил взятки размером около 20 млн рублей, однако следствие узнало о более значительных суммах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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