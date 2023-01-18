Жена Зеленского поделилась содержанием письма своего мужа главе КНР

Елена Зеленская назвала письмо мужа для Си Цзиньпина приглашением к диалогу

19 января 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

Елена Зеленская считает, что письмо — это призыв к диалогу Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Первая леди Украины Елена Зеленская направит письмо Владимира Зеленского главе КНР Си Цзиньпину. В нем скорее всего содержится призыв к диалогу, заявила она на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Я думаю, что это письмо может быть приглашением к диалогу. Надеюсь, что этот жест будет иметь ответ», — заявила Елена Зеленская, передает РИА Новости. Ранее эксперт по этикету Светлана Грохотова раскритиковала поведение Елены Зеленской во время поездки в Швейцарию. Она сравнила первую леди Украины с главой Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен.

Первая леди Украины Елена Зеленская направит письмо Владимира Зеленского главе КНР Си Цзиньпину. В нем скорее всего содержится призыв к диалогу, заявила она на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Я думаю, что это письмо может быть приглашением к диалогу. Надеюсь, что этот жест будет иметь ответ», — заявила Елена Зеленская, передает РИА Новости. Ранее эксперт по этикету Светлана Грохотова раскритиковала поведение Елены Зеленской во время поездки в Швейцарию. Она сравнила первую леди Украины с главой Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен.