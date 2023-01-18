18 января 2023

Жена Зеленского поделилась содержанием письма своего мужа главе КНР

Елена Зеленская назвала письмо мужа для Си Цзиньпина приглашением к диалогу
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, вышивка, зеленская елена
Елена Зеленская считает, что письмо — это призыв к диалогу Фото:

Первая леди Украины Елена Зеленская направит письмо Владимира Зеленского главе КНР Си Цзиньпину. В нем скорее всего содержится призыв к диалогу, заявила она на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я думаю, что это письмо может быть приглашением к диалогу. Надеюсь, что этот жест будет иметь ответ», — заявила Елена Зеленская, передает РИА Новости.

Ранее эксперт по этикету Светлана Грохотова раскритиковала поведение Елены Зеленской во время поездки в Швейцарию. Она сравнила первую леди Украины с главой Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен.

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Первая леди Украины Елена Зеленская направит письмо Владимира Зеленского главе КНР Си Цзиньпину. В нем скорее всего содержится призыв к диалогу, заявила она на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Я думаю, что это письмо может быть приглашением к диалогу. Надеюсь, что этот жест будет иметь ответ», — заявила Елена Зеленская, передает РИА Новости. Ранее эксперт по этикету Светлана Грохотова раскритиковала поведение Елены Зеленской во время поездки в Швейцарию. Она сравнила первую леди Украины с главой Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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