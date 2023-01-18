Жена Зеленского поделилась содержанием письма своего мужа главе КНР

Елена Зеленская считает, что письмо — это призыв к диалогу
Первая леди Украины Елена Зеленская направит письмо Владимира Зеленского главе КНР Си Цзиньпину. В нем скорее всего содержится призыв к диалогу, заявила она на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Я думаю, что это письмо может быть приглашением к диалогу. Надеюсь, что этот жест будет иметь ответ», — заявила Елена Зеленская, передает РИА Новости.
Ранее эксперт по этикету Светлана Грохотова раскритиковала поведение Елены Зеленской во время поездки в Швейцарию. Она сравнила первую леди Украины с главой Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен.
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