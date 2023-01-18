Эксперт по этикету раскритиковала поведение жены Зеленского в Давосе. Видео

18 января 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Жена Зеленского показала неуверенность во время выступления на форуме, заявила Светлана Грохотова Фото: Markus Schreiber / AP / TASS Супруга президента Украины Елена Зеленская продемонстрировала несолидное поведение во время поездки в Швейцарию. Об этом рассказала эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова. «В момент, когда она поднимается по лестнице, очень сильно спешит, практически чуть ли не спотыкается. Смотрится это недостойно, не очень солидно для представления уровня государства, ведь ей была доверена честь представлять свою страну на трибуне в основном зале», — заявила Грохотова. Ее слова приводит Пятый канал. Эксперт сравнила поведение жены президента Украины Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Она отметила, что поведение второго политика внушает уверенность. Ранее в СМИ сообщалось, что жена Зеленского посетила Швейцарию. Там она присутствовала на Всемирном экономическом форуме. Также украинская делегация на мероприятии попросила увеличить поставки оружия Киеву.

Супруга президента Украины Елена Зеленская продемонстрировала несолидное поведение во время поездки в Швейцарию. Об этом рассказала эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова. «В момент, когда она поднимается по лестнице, очень сильно спешит, практически чуть ли не спотыкается. Смотрится это недостойно, не очень солидно для представления уровня государства, ведь ей была доверена честь представлять свою страну на трибуне в основном зале», — заявила Грохотова. Ее слова приводит Пятый канал. Эксперт сравнила поведение жены президента Украины Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Она отметила, что поведение второго политика внушает уверенность. Ранее в СМИ сообщалось, что жена Зеленского посетила Швейцарию. Там она присутствовала на Всемирном экономическом форуме. Также украинская делегация на мероприятии попросила увеличить поставки оружия Киеву.