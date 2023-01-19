Власти Нытвенского городского округа Пермского края объявили аукцион по продаже муниципального имущества. Речь идет о трех объектах недвижимости — зданиях бывшего предприятия, столовой и основной общеобразовательной школы в селе Мокино. Общая начальная цена активов по трем лотам составляет более 4,4 млн рублей, сообщается в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ».
«Школа, назначение: нежилое, площадью более 1000 квадратных метров, количество этажей — два, в том числе подземных — ноль, с земельным участком из категории земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования — для эксплуатации здания школы», — сообщается в описании одного из аукционных лотов.
Организатором торгов выступает управление земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации Нытвенского городского округа. Для участия в конкурсе необходимо внести задаток в размере 20 процентов от заявленной стоимости актива. Дата проведения аукциона — 20 февраля 2023 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти Очерского городского округа выставили на продажу здание деревенского клуба. Кирпичное одноэтажное строение продается за 439 тысяч рублей.
Здание школы расположено в селе Мокино
Фото: сайт «Сбербанк-АСТ»
В школе имеется актовый зал для проведения массовых мероприятий
Фото: сайт «Сбербанк-АСТ»
В здании оборудована школьная столовая
Фото: сайт «Сбербанк-АСТ»
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Власти Нытвенского городского округа Пермского края объявили аукцион по продаже муниципального имущества. Речь идет о трех объектах недвижимости — зданиях бывшего предприятия, столовой и основной общеобразовательной школы в селе Мокино. Общая начальная цена активов по трем лотам составляет более 4,4 млн рублей, сообщается в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». «Школа, назначение: нежилое, площадью более 1000 квадратных метров, количество этажей — два, в том числе подземных — ноль, с земельным участком из категории земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования — для эксплуатации здания школы», — сообщается в описании одного из аукционных лотов. Организатором торгов выступает управление земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации Нытвенского городского округа. Для участия в конкурсе необходимо внести задаток в размере 20 процентов от заявленной стоимости актива. Дата проведения аукциона — 20 февраля 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти Очерского городского округа выставили на продажу здание деревенского клуба. Кирпичное одноэтажное строение продается за 439 тысяч рублей.