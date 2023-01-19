В Пермском крае власти объявили аукцион по продаже школы в селе Мокино

Здание сельской школы продается через аукцион Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Нытвенского городского округа Пермского края объявили аукцион по продаже муниципального имущества. Речь идет о трех объектах недвижимости — зданиях бывшего предприятия, столовой и основной общеобразовательной школы в селе Мокино. Общая начальная цена активов по трем лотам составляет более 4,4 млн рублей, сообщается в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ».

«Школа, назначение: нежилое, площадью более 1000 квадратных метров, количество этажей — два, в том числе подземных — ноль, с земельным участком из категории земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования — для эксплуатации здания школы», — сообщается в описании одного из аукционных лотов.

Организатором торгов выступает управление земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации Нытвенского городского округа. Для участия в конкурсе необходимо внести задаток в размере 20 процентов от заявленной стоимости актива. Дата проведения аукциона — 20 февраля 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти Очерского городского округа выставили на продажу здание деревенского клуба. Кирпичное одноэтажное строение продается за 439 тысяч рублей.

Здание школы расположено в селе Мокино Фото: сайт «Сбербанк-АСТ»

В школе имеется актовый зал для проведения массовых мероприятий Фото: сайт «Сбербанк-АСТ»