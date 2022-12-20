20 декабря 2022

Пермские власти пытаются продать старый деревенский клуб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Клуб в Бурдино уйдет с молотка Фото:

В Пермском крае власти Очерского округа выставили на продажу здание клуба в деревне Бурдино. Кирпичная одноэтажка построена в 1985 году, а земельный участок под ней можно использовать только для нужд культуры, указано в аукционной документации.

«1-этажное кирпичное здание клуба, 1985 года постройки, общей площадью 129,8 кв. м. Земельный участок с целевым использованием учреждения культуры и искусства городского значения, общей площадью 1575 кв. м.», — описывается лот на площадке «Сбербанк-АСТ».

Здание и участок власти продают за 439 тысяч рублей, но готовы отдать его и за 219 тысяч — такова минимальная цена. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 23 декабря.

Клуб в данный момент не работает

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В Пермском крае власти Очерского округа выставили на продажу здание клуба в деревне Бурдино. Кирпичная одноэтажка построена в 1985 году, а земельный участок под ней можно использовать только для нужд культуры, указано в аукционной документации. «1-этажное кирпичное здание клуба, 1985 года постройки, общей площадью 129,8 кв. м. Земельный участок с целевым использованием учреждения культуры и искусства городского значения, общей площадью 1575 кв. м.», — описывается лот на площадке «Сбербанк-АСТ». Здание и участок власти продают за 439 тысяч рублей, но готовы отдать его и за 219 тысяч — такова минимальная цена. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 23 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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