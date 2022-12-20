Клуб в Бурдино уйдет с молотка Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Пермском крае власти Очерского округа выставили на продажу здание клуба в деревне Бурдино. Кирпичная одноэтажка построена в 1985 году, а земельный участок под ней можно использовать только для нужд культуры, указано в аукционной документации.

«1-этажное кирпичное здание клуба, 1985 года постройки, общей площадью 129,8 кв. м. Земельный участок с целевым использованием учреждения культуры и искусства городского значения, общей площадью 1575 кв. м.», — описывается лот на площадке «Сбербанк-АСТ».

Здание и участок власти продают за 439 тысяч рублей, но готовы отдать его и за 219 тысяч — такова минимальная цена. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 23 декабря.