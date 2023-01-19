Пермские охотники жестко отомстили волкам за гибель овец

20 января 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Охота длилась несколько дней Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нытвенском округе Пермского края охотники ликвидировали стаю волков. Ранее хищники задрали у фермера овец. Как рассказали в минприроды Пермского края, 14 охотников выслеживали волков несколько дней. «Охота продолжалась с 16 по 19 января. Общий круг зафлаженной территории составил 11 км, потом был сужен до 4 км. 18 января охотники добыли 6 волков, 19 января — еще одного», — сообщается на сайте ведомства. В минприроды говорят, что в регионе сформированы бригады охотников для отстрела волков. За каждого убитого зверя они получают 23 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что за 2022 год в Пермском крае было добыто 166 волков.

В Нытвенском округе Пермского края охотники ликвидировали стаю волков. Ранее хищники задрали у фермера овец. Как рассказали в минприроды Пермского края, 14 охотников выслеживали волков несколько дней. «Охота продолжалась с 16 по 19 января. Общий круг зафлаженной территории составил 11 км, потом был сужен до 4 км. 18 января охотники добыли 6 волков, 19 января — еще одного», — сообщается на сайте ведомства. В минприроды говорят, что в регионе сформированы бригады охотников для отстрела волков. За каждого убитого зверя они получают 23 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что за 2022 год в Пермском крае было добыто 166 волков.