19 января 2023

Пермские охотники жестко отомстили волкам за гибель овец

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Досрочное голосование аборигенов ХМАО на охотничьем хозяйстве Еловое. Выборы президента РФ 2018. Сургут, оружие, охотник, ружье, абориген, ханты, человек с ружьем, коренные жители, палец на курке, кмнс
Охота длилась несколько дней Фото:

В Нытвенском округе Пермского края охотники ликвидировали стаю волков. Ранее хищники задрали у фермера овец. Как рассказали в минприроды Пермского края, 14 охотников выслеживали волков несколько дней.

«Охота продолжалась с 16 по 19 января. Общий круг зафлаженной территории составил 11 км, потом был сужен до 4 км. 18 января охотники добыли 6 волков, 19 января — еще одного», — сообщается на сайте ведомства.

В минприроды говорят, что в регионе сформированы бригады охотников для отстрела волков. За каждого убитого зверя они получают 23 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что за 2022 год в Пермском крае было добыто 166 волков.

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В Нытвенском округе Пермского края охотники ликвидировали стаю волков. Ранее хищники задрали у фермера овец. Как рассказали в минприроды Пермского края, 14 охотников выслеживали волков несколько дней. «Охота продолжалась с 16 по 19 января. Общий круг зафлаженной территории составил 11 км, потом был сужен до 4 км. 18 января охотники добыли 6 волков, 19 января — еще одного», — сообщается на сайте ведомства. В минприроды говорят, что в регионе сформированы бригады охотников для отстрела волков. За каждого убитого зверя они получают 23 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что за 2022 год в Пермском крае было добыто 166 волков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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