В пермском селе Ашап есть угроза затопления домов из-за аварии

21 января 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Из-за аварии в селе может затопить дома Фото: Сергей Русанов © URA.RU В селе Ашап Ординского муниципального округа (Пермский край) возникла угроза затопления участков жилых домов. Это может произойти из-за аварии на гидротехническом сооружении пруда, сообщает глава округа Александр Мелехин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «На гидротехническом сооружении пруда произошла авария. Открылся нижний водосброс, из-за чего происходит неконтролируемый сброс воды из пруда. В реке Большой Ашап значительно поднялся уровень воды и образовались заторы из льдин, что может привести к подтоплению участков жилых домов», — сообщает Александр Мелехин. На данный момент осуществляется комплекс мер, которые предотвратят угрозу затопления домов. По словам главы округа, контроль за ситуацией будет осуществляться до ликвидации аварии.

В селе Ашап Ординского муниципального округа (Пермский край) возникла угроза затопления участков жилых домов. Это может произойти из-за аварии на гидротехническом сооружении пруда, сообщает глава округа Александр Мелехин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «На гидротехническом сооружении пруда произошла авария. Открылся нижний водосброс, из-за чего происходит неконтролируемый сброс воды из пруда. В реке Большой Ашап значительно поднялся уровень воды и образовались заторы из льдин, что может привести к подтоплению участков жилых домов», — сообщает Александр Мелехин. На данный момент осуществляется комплекс мер, которые предотвратят угрозу затопления домов. По словам главы округа, контроль за ситуацией будет осуществляться до ликвидации аварии.