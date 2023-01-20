20 января 2023

В пермском селе Ашап есть угроза затопления домов из-за аварии

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Виды села Искор, Чердыньский район, Пермский край, брошенный дом, разрушенный храм, сердце пармы, чердыньский район, село искор
Из-за аварии в селе может затопить дома Фото:

В селе Ашап Ординского муниципального округа (Пермский край) возникла угроза затопления участков жилых домов. Это может произойти из-за аварии на гидротехническом сооружении пруда, сообщает глава округа Александр Мелехин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На гидротехническом сооружении пруда произошла авария. Открылся нижний водосброс, из-за чего происходит неконтролируемый сброс воды из пруда. В реке Большой Ашап значительно поднялся уровень воды и образовались заторы из льдин, что может привести к подтоплению участков жилых домов», — сообщает Александр Мелехин.

На данный момент осуществляется комплекс мер, которые предотвратят угрозу затопления домов. По словам главы округа, контроль за ситуацией будет осуществляться до ликвидации аварии.

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В селе Ашап Ординского муниципального округа (Пермский край) возникла угроза затопления участков жилых домов. Это может произойти из-за аварии на гидротехническом сооружении пруда, сообщает глава округа Александр Мелехин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «На гидротехническом сооружении пруда произошла авария. Открылся нижний водосброс, из-за чего происходит неконтролируемый сброс воды из пруда. В реке Большой Ашап значительно поднялся уровень воды и образовались заторы из льдин, что может привести к подтоплению участков жилых домов», — сообщает Александр Мелехин. На данный момент осуществляется комплекс мер, которые предотвратят угрозу затопления домов. По словам главы округа, контроль за ситуацией будет осуществляться до ликвидации аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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