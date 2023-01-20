В пермском селе Ашап есть угроза затопления домов из-за аварии

В селе Ашап Ординского муниципального округа (Пермский край) возникла угроза затопления участков жилых домов. Это может произойти из-за аварии на гидротехническом сооружении пруда, сообщает глава округа Александр Мелехин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«На гидротехническом сооружении пруда произошла авария. Открылся нижний водосброс, из-за чего происходит неконтролируемый сброс воды из пруда. В реке Большой Ашап значительно поднялся уровень воды и образовались заторы из льдин, что может привести к подтоплению участков жилых домов», — сообщает Александр Мелехин.
На данный момент осуществляется комплекс мер, которые предотвратят угрозу затопления домов. По словам главы округа, контроль за ситуацией будет осуществляться до ликвидации аварии.
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